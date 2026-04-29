Moțiunea PSD – AUR: Cioc, cioc, sunt Ion Iliescu și vă bântui

În peste 35 de ani de când este partidul care domină guvernarea alambicată din România, PSD a avut totuși o limită ideologică: a fost întotdeauna împotriva extremismului doctrinar de dreapta. Tripleta Ciolacu-Grindeanu-Vasilescu tocmai a pășit dincolo de ea.

Indiferent care i-a fost numele sub care a evoluat, PSD-ul de azi a avut un adversar natural: dreapta radicală. Din 1990, social-democrații au guvernat cu toată lumea: cu stânga agricolă, dreapta liberală, conservatorii liber schimbiști și minorități. Până și cu USR a făcut echipă la Palatul Victoria, deși, dacă îi bagi într-o cabină telefonică, e interesant ce-ți vor auzi urechile.

Dar în niciun guvern PSD nu a existat un ministru al unui partid din dreapta radicală. Acesta a fost unul dintre principiile lui Ion Iliescu. Muncitorii nu se aliază cu bătăușii, ca să folosim clișeele din filmele lui Sergiu Nicolaescu.

Principiul a rămas în picioare și când „socialiștii” au făcut compromisuri. Între 1992 și 1996, țara a fost condusă de ”Patrulaterul Roșu”: PSDR, PRM, PUNR și PSM. Deși la guvernare, PRM nu a avut decât secretari de stat. Niciodată partidul lui Corneliu Vadim Tudor nu a avut miniștri. Iliescu era președinte și mâna lui lungă trăgea linia cu creta.

Astăzi, PSD a bătut palma cu AUR. Înțelegerea a fost făcută în Parlament. Vom vedea ce se va întâmpla la guvernare. Partidul „comuniștilor de omenie” s-a aliat cu cei pe amenințarea cărora PSD și-a construit destinul politic.

Jocul e constituțional și legitim. Așa arată votul românilor, el trebuie respectat.

Nu eu spun că AUR e partid extremist. PSD a spus. Pentru unii oameni, AUR e dreapta radicală. Pentru alții, sunt extremiști. Discuția e lungă. Dar ceea ce pentru PSD-ul lui Ion Iliescu, Adrian Năstase sau Mircea Geoană ar fi fost odinioară o linie de netrecut, pentru urmașii lor de astăzi, Ciolacu-Grindeanu-Neacșu-Vasilescu nu e decât o chestiune de oportunitate sau oportunism. Oportunitate în a direcționa voturi către candidatul AUR în speranța unei finale prezidențiale Ciolacu-Simion, cum s-a întâmplat în 2024, oportunism zilele acestea în a-l da jos pe Bolojan.

Prin încăperile din Kiseleff, duhul politic al lui Ion Iliescu umblă noaptea pe sub stele și vorbește de unul singur. Are un atac de panică: partidul pe care l-a făcut mare defilează alături de cei a căror ideologie e tot ceea ce a detestat mai mult. „Patrulaterul roșu” s-a rupt după ce Ion Iliescu n-a mai rezistat și a spus despre Vadim Tudor ceea ce gândea: că era Jirinovski al României.

Astăzi, nu liderul, ci un nume proaspăt și fără susținere în partid, Victoria Stoiciu, gândește și spune asta. S-a întors lumea invers și stafiile ies din oglinzi.