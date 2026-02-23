Moţiunea simplă împotriva ministrei de Externe Oana Ţoiu, votată astăzi în Senat

Moţiunea simplă depusă de senatorii Opoziţiei împotriva ministrei Afacerilor Externe Oana Ţoiu pentru „modul defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind acordul UE–Mercosur va fi dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului, transmite Agerpres.

De la ora 10.30, este programată ședinţa Comisiei de politică externă, care va da un aviz, pur consultativ, asupra moțiunii.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că, în condiţiile respectării regulamentului, sub rezerva avizului comisiei, dezbaterea şi votul asupra moţiunii simple vor avea loc de la ora 16:00.

Moţiunea, intitulată „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”, este semnată de 43 de senatori de la PACE – Întâi România, AUR şi neafiliaţi.

Moțiunea critică susţinerea acordului MERCOSUR de către România şi acuză Ministerul Afacerilor Externe de o abordare defectuoasă, ideologizată şi necoordonată.

Documentul, depus săptămâna trecută în plen, fusese anunţat încă din luna ianuarie, perioadă în care Parlamentul se afla în vacanţă parlamentară. Pe 8 februarie, Senatul a respins alte trei moţiuni simple, două dintre acestea fiind pregătite tot din ianuarie.

„Politica externă a României nu este un exerciţiu teoretic şi nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere. Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic şi nu este un spaţiu în care deciziile pot fi luate fără consecinţe. Politica externă produce efecte concrete, directe, asupra economiei naţionale, asupra sectoarelor strategice şi asupra vieţii cetăţenilor români. În acest context, responsabilitatea pentru poziţiile exprimate de România în cadrul Uniunii Europene aparţine direct şi personal ministrului Afacerilor Externe, doamna Oana Ţoiu. Nu vorbim despre un funcţionar anonim şi nici despre o rotiţă birocratică, ci despre un decident politic cu mandat deplin, care a avut de ales între «da», «nu» sau «ne abţinem». Doamna Ţoiu a ales să spună «da»Acordului UE – Mercosur”, se arată în textul moţiunii.

Semnatarii documentului mai spun că, prin susţinerea acestui acord, „fermierii români sunt expuşi unei concurenţe neloiale, ceea ce poate genera pierderi masive în agricultură, falimente, abandonarea terenurilor şi o dependenţă crescută de importuri alimentare”.