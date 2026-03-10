VIDEO George Simion acuză PSD că „e gata” să voteze „atacarea Iranului din bazele din România”

Liderul AUR, George Simion, afirmă că România riscă să fie atrasă în războiul din Orientul Mijlociu, printr-o mișcare pregătită în Parlament de către „partidul trădător PSD”, în contextul informațiilor potrivit cărora Bucureștiul a primit o solicitare din partea SUA pentru dislocarea în țara noastră de trupe suplimentare și avioane de luptă.

Președintele Dan a convocat, pentru miercuri, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe fondul solicitării venite de la Washington.

Liderul AUR a publicat marți seară o înregistrare video, în care apare în fața unui televizor pe care era difuzată o emisiune de la Antena 3 CNN, și în care lansează o acuzație la adresa Partidului Social-Democrat privind pregătirea unui iminent vot în Parlament după ședința CSAT.

„Atenție, dragi prieteni, lăsând la o parte pe acești mincinioși din spatele meu (jurnaliști Antena 3 CNN, n.r.), atenție, atenție, atenție în perioada următoare la partidul trădător PSD. E gata partidul trădător PSD, după o întâlnire avută astăzi (10 martie, n.r.) în Parlamentul României, e gata să accepte intrarea României în război”, afirmă George Simion, în mesajul său video.

„Partidul trădător PSD vrea pe repede înainte, fără să ne anunțe, fără să ne consulte, fără să ne arate ce o să voteze mâine (miercuri, 11 martie, n.r.), atacarea Iranului din bazele din România. E bine așa, pe repede înainte, e bine, așa, ca România să intre în război? Nu e bine, dragi prietene. Nu-i bine”, a adăugat liderul AUR.

George Simion s-a poziționat până acum în repetate rânduri drept un susținător al președintelui american Donald Trump și al mișcării sale MAGA (Make America Great Again).

De asemenea, liderul AUR a publicat și pe pagina lui de Facebook un mesaj însoțit de o fotografie pe scria „Vrem PACE”, alături de un steag al țării noastre, după ce s-a aflat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va veni joi într-o vizită oficială în România, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, după cum au confirmat surse oficiale pentru HotNews.

La acest mesaj, George Simion a adăugat următorul mesaj: „Venirea lui Zelenski joi la București este una din două: 1. Vizită la sponsori; 2. Venirea stăpânului în vizită la slugi. Care credeți?”.

Ședință CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte, miercuri, de la ora 9:30, în şedinţă, la Palatul Cotroceni, a anunțat marți Administrația Prezidențială.

„Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

Conform informațiilor Digi24, SUA vor să trimită avioane de luptă și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul războiului cu Iranul, iar solicitarea va fi discutată în ședința de miercuri a CSAT.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită și în 2025 de către forțele aeriane, în contextul conflictului dintre Israel și Iran.

Zelenski, în vizită la București

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, în cadrul căreia se va întâlni cu șeful statului, au confirmat surse oficiale pentru HotNews.

Informația a fost confirmată și de surse din administrația prezidențială de la Kiev.

Acestea au spus că „pregătesc” vizita președintelui Zelenski la București. Oficial însă nu au oferit mai multe comentarii, „din motive de securitate”.

În ceea ce privește agenda vizitei precum și componența delegației, sursele HotNews nu au oferit detalii.

Fiind întrebați însă dacă se planifică o vizită și în Republica Moldova, aceleași surse au spus că „acest lucru nu se va întâmpla”.

Aceasta va fi a doua vizită a liderului de la Kiev în România, după cea din 10 octombrie 2023.