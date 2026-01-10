Aripa opoziției desprinsă din partidului Dianei Șoșoacă, moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”

Un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat, sâmbătă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o de modul „defectuos, ideologizat și necoordonat” în care ar fi reprezentat interesele României în „procesul decizional european” privind acordul UE–Mercosur.

Moțiunea, inițiată de peste o pătrime din numărul total al senatorilor și intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”, susține că țara noastră ar fi sprijinit acordul comercial într-un mod care dezavantajează grav sectorul agricol național.

Inițiatorii, printe care și Grupul PACE – Întâi România, ce reunește senatori care au părăsit alte formațiuni, precum SOS și POT, pentru a forma un nou grup politic, afirmă că acordul UE–Mercosur este unul „structural asimetric”, favorabil statelor puternic industrializate și defavorabil țărilor cu sectoare agricole extinse, precum România.

Senatorii susțin în textului moțiunii că fermierii români ar urma să fie expuși unei concurențe neloiale din partea produselor provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu și siguranță alimentară impuse producătorilor din Uniunea Europeană.

Unul dintre principalele reproșuri făcute de senatorii opoziției vizează lipsa consultării interministeriale.

Senatorii mai susțin că ministrul PSD Agriculturii, Florin Barbu, nu ar fi fost consultat în stabilirea poziției României, fapt calificat drept un „eșec grav de coordonare guvernamentală” și o ignorare a agriculturii ca sector strategic.

Senatorii o mai acuz pe Țoiu că ar fi transformat diplomația românească într-o formă de „activism ideologic”, inclusiv prin poziționări publice critice la adresa conducerii Statelor Unite, principalul aliat strategic al României. „Diplomația nu se face cu sloganuri și postări pe rețelele sociale”, se arată în document.

Inițiatorii mai susțin că România ar fi avut posibilitatea de a bloca sau întârzia adoptarea acordului, inclusiv prin abținere, dar a ales să susțină controversatul acord UE-Mercosur, contestat de o parte a fermierilor europeni, fără a negocia sau a utiliza pârghiile politice disponibile, spre deosebire de alte state membre, precum Franța sau Belgia.

„Prin această decizie, câștigă industriile altora și pierde fermierul român”, mai afirmă semnatarii moțiunii, care cer Senatului să transmită un „semnal politic clar” împotriva modului în care este gestionată politica externă.

Critici de la PSD și AUR, după acordul UE-Mercosur

Atât PSD, cât și AUR au criticat autorităție române pentru că au fost de acord să voteze în favoarea pactului comercial UE-Mercosur.

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină”, au susținut social-democrații, într-un comunicat de presă.

PSD consideră că această decizie reprezintă „un act de trădare” a intereselor fermierilor români. În aceeași manieră a răspuns și de numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, apreciind că este „o lovitură devastatoare pentru fermierii români”.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că acordul reprezintă o oportunitate pentru România.

„Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă. Ambasadorul României ar fi trebuit măcar să se abțină”, a acuzat Peiu.

Moțiunea, depusă după vacanța parlamentară

Moțiunea urmează să fie depusă cel mai târziu după vacanța parlamentară, a declarat pentru HotNews, senatorul Clement Sava.

„În prima zi a sesiunii din februarie sau în prima zi a sesiunii extraordinare pentru buget care ar putea avea loc la sfârșitul lui ianuarie”, a precizat Clement Sava.

El a precizat că au semnăturile senatorilor din Grupul PACE și partidul AUR, un total de 40, peste numărul necesar. De asemenea, el contează și pe sprijinul senatorilor PSD, care a criticat-o deja deschis pe Oana Țoiu.

„PSD ar putea vota această moțiune simplă de vreme ce a ieșit public împotriva ministrului de Externe pe această temă. În caz contrar, PSD va da dovadă de ipocrizie. Ne așteptăm ca PSD să procedeze ca și la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului și să fie consecvent, votând pentru demiterea ministrului de Externe”, a declarat Sava, care se ocupa de partea de comunicare când era membru al partidului SOS România, condus de Diana Șoșoacă.

Alianță AUR-PSD versus alt ministru USR

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, în luna decembrie, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. Atunci, PSD s-a alăturat opoziției pentru adoptarea moțiunii.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.