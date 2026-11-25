Moțiunea simplă depusă de PNL și USR prin care se solicita demiterea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a fost adoptată, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Alexandru Rogobete a declarat că nu își dă demisia.

Moțiunile simple nu duc la demisia ministrului dacă sunt adoptate, dar ele reprezintă un instrument parlamentar prin care opoziția își exprimă punctul de vedere privind o problemă de politică internă. Printr-o moțiune simplă, este dat practic un vot de neîncredere din partea unei Camere a Parlamentului față de activitatea unui ministru sau față de o politică a Guvernului.

UPDATE 12:11: La ieșirea din plen, Rogobete a declarat că nu își va da demisia, chiar dacă moțiunea simplă a trecut:

”Aş vrea să-i întreb pe cei de la USR şi să subliniez ipocrizia în care funcţionează. Întrebarea este una simplă şi aş vrea un răspuns public din partea lor: Acum sunt bune voturile de la AUR? Nu mai mergeţi la Bruxelles să vă plângeţi şi să vă văitaţi că AUR votează în Parlament alături de dumneavoastră?”, a spus ministrul Sănătăţii

Moțiunea PNL-USR a fost aprobată cu 154 de voturi

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru”, 91 de voturi „împotrivă”. Au fost și 17 abțineri, iar 6 deputați dintre cei prezenți nu au votat.

În favoarea moțiunii au votat deputații PNL, USR, AUR, SOS, unul de la minorități și doi neafiliați. Împotrivă au votat parlamentarii PSD,cunul de la UPR și patru neafiliați. UDMR s-a abținut.

Au fost prezenți 268 din cei 330 de deputați pe care îi are la acest moment Camera inferioară a Parlamentului.

După vot, parlamentarii USR au scandat „Demisia”, în timp ce Rogobete vorbea de la pupitru.

„Nu am cum să-mi dau demisia pe o moțiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru țara asta niciodată”, a afirmat Alexandru Rogobete, în plen, după votul senatorilor.

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Miercuri, deputații au dezbătut în plen moțiunea simplă depusă de USR și PNL împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care se numește „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”.

După ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a citit textul moțiunii, a venit rândul lui Rogobete să răspundă.

„Pentru o secundă, am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, am văzut că este USR în sală. Și unde e USR, e circ”, a spus el la începutul discursului.

„Prezentați doar lozinci”

El a declarat, de asemenea, că moțiunea nu prezintă nicio abatere administrativă, ci doar declarații politice:

„Demersul dumneavoastră de azi a depășit orice limită a acuzațiilor politice, prezentați doar lozinci. Moțiunea e lipsită de esență si de sens. V-ați cățărat pe drama oamenilor. Ce poate fi mai puțin empatic decât asta? E un instinct de bază al celor de la USR și al USR-iștilor din PNL”.

Apoi, s-a adresat pacienților spunând că sistemul sanitar nu e perfect și le-a cerut deputaților PNL și USR să nu mai folosească „drama pacienților penru a mai crește câteva puncte electorale”.

„Nu am declarat niciodată că avem de toate, e o tentativa jenantă de a mă asocia cu tragedia de la Colectiv”, a mai declarat ministrul de la tribuna Camerei.

„Palatul devine circ când intră clovnul”

Diana Buzoianu, deputată USR, i-a răspuns lui Rogobete: „Palatul devine circ atunci când clovnul intră în palat crezându-se rege”.

Ea i-a reproșat că PSD este la masa deciziei de peste 5 ani și l-a întrebat „de ce mințiți pacienții că există medicamente, care nu există în farmacii. De ce în 2026 un pacient care intră în spital ca să fie tratat, trebuie să își trimită rudele să cumpere medicamente din afara spitalului”.

Apoi, Diana Buzoianu a spus că dacă Alexandru Rogobete s-ar îmbolnăvi, „spitalele din România vă vor primi cu covorul roșu”.

„Plecați acasă”

În final, i-a cerut demisia. La fel a făcut și Adrian Cosma, de la PNL: „Lăsați campania de PR și plecați acasă”.

Deputații USR au ținut pe bănci pancarte pe care scria „DEMISIA”.

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, în plenul Camerei Deputaților. Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Vass Levente, deputat UDMR, a anunțat că deputații Uniunii se vor abține la vot, iar Varujan Pambuccian, liderul grupului Minorităților Naționale a spus că „noi, de obicei, mergem pe formula «prezent, nu votez».

Când mergem pe altă formulă, sunt situații rare. E ca în Macbeth. Când se mișcă pădurea nu e bine. Deocamdată rămânem pe formula «prezent nu votez».

„Cum aș putea să îmi dau demisia, când mi-o cer unii care n-au făcut nimic în țara asta decât circ”, a spus Rogobete la finalul dezbaterilor.

Mesaj de la Grindeanu în timpul dezbaterilor

În timpul dezbaterilor din plenul Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a transmis, printr-o postare pe Facebook că „dacă ești criticat de USR, sigur faci bine pentru România” și a catalogat moțiunea ca fiind una ridicolă.

„Ministrul Rogobete a început să verifice decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici din Sănătate. Exact acolo unde trebuie să existe transparență și responsabilitate. Are USR o problemă cu asta?! Dar cu voturile AUR, au o problemă?! Sau interesul bate propaganda lor despre «extremism»”, a mai transmis liderul PSD.

Grindeanu a spus, de asemenea, că indiferent de rezultatul votului, Alexandru Rogobete trebuie să continue „cu și mai multă determinare”.

Ce spun inițiatorii

Semnatarii moțiunii simple susțin că Alexandru Rogobete este mai preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice.

Rogobete, aflat la al doilea mandat în fruntea Ministerului Sănătății, este învinuit că tratează semnalările pacienților „ca pe o problemă de imagine” și că a construit deficitar bugetul Sănătății pentru anul 2026.

De asemenea, deputații USR și PNL au solicitat prezentarea unui calendar clar de finanțare și plată a restanțelor pentru concediile medicale, defalcat pe perioade și case de asigurări de sănătate, precum și a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

De la ce a pornit totul

Într-o postare pe Facebook, Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, scrisese că medicamentul Lyrica „a dispărut de pe piață”.Ea menționase că este vorba despre „un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie”.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, mai afirmase jurnalista.

Fără să o menționeze pe Liliana Ruse în postarea sa, Alexandru Rogobete a scris, tot pe Facebook, că „informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”.

Potrivit ministrului, datele raportate la 13 noiembrie 2026 arată că medicamentul există la nivel național.

După declarațiile ministrului Rogobete, Liliana Ruse a revenit cu o actualizare la propria postare:

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”.



