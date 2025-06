Motivele pentru care un grup de cercetători solicită o interdicție care ar viza o mare parte din oceanele planetei

Activitățile extractive din apele internaționale – inclusiv pescuitul, mineritul submarin și exploatarea petrolului și gazelor – ar trebui interzise pentru vecie, susțin cercetători de top care își argumentează solicitarea într-un studiu publicat în revista Nature.

Apele internaționale, vastele întinderi aflate dincolo de jurisdicția națională, rămân în mare parte neprotejate și sunt din ce în ce mai amenințate.

Publicat în revista Nature, articolul are titlul „De ce ar trebui să protejăm pentru totdeauna apele internaționale de orice activitate extractivă”. Știrea este relatată de publicații precum phys.org și Oceanographic Magazine .

Studiul susține că trebuie să oprim permanent activitățile extractive din apele internaționale, pentru a proteja clima, pentru a reface biodiversitatea, dar și în ideea de a asigura și pe viitor funcționarea sănătoasă a oceanelor.

Patru motive în sprijinul unei interdicții definitive

Stabilitatea climatică. Apele internaționale sunt cel mai mare și cel mai sigur „rezervor de carbon” al planetei. Protejarea lor este esențială pentru menținerea ciclurilor biologice și a nutrienților care absorb și controlează dioxidul de carbon din atmosferă.

Biodiversitate și pescuit. Specii precum tonul, rechinii și krilul (crustacee mici) – vizate în prezent de pescuitul din apele internaționale – ar avea șansa de a se reface și de a se răspândi în apele naționale. Acest lucru ar susține securitatea alimentară și ar permite acces echitabil la resurse, în special pentru țările cu venituri mici din așa-numitul „Global South”.

Petrol și gaze. Nu există nicio justificare climatică pentru exploatarea combustibililor fosili în apele internaționale, având în vedere rezervele existente pe uscat și în apele naționale, precum și dezvoltarea rapidă a surselor de energie verde.

Mineritul oceanic la mare adâncime. Această industrie prezintă riscuri ireversibile pentru mediu și climă, în ciuda argumentului cum că mineralele extrase sunt esențiale pentru tehnologiile „verzi”. Există rezerve terestre mult mai mari și mai bine documentate, care pot fi exploatate cu riscuri mai mici, guvernanță mai eficientă și transparență sporită.

„Apele internaționale joacă un rol critic în reglarea sistemului climatic al Pământului”, explică profesorul Johan Rockström, director al Potsdam Institute for Climate Impact Research. „Protejarea lor este esențială pentru menținerea stabilității globale și pentru evitarea punctelor critice periculoase care amenință viața pe Pământ.”, spune el.

Deși Tratatul ONU privind apele internaționale, anunțat în iunie 2023, oferă o cale către o protecție mai cuprinzătoare, implementarea acestuia va dura ani de zile. Autorii articolului susțin că este nevoie de acțiuni urgente.

Studiul din Nature are titlul: „Why we should protect the high seas from all extraction, forever”

