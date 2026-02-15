Motivul invocat de un consilier prezidențial pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Sorin Costreie: „Avem o mare problemă”

Consilierul prezidenţial Sorin Costreie a afirmat, la Digi24, că în România trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale, pentru că studiile arată o mare problemă cu capacitatea minorilor de a se concentra şi de a memora. El crede, însă, că simpla reglementare nu va fi suficientă, vor trebui stabilite mecanisme clare de implementare.

„Să fiu foarte clar, da, eu cred că trebuie să reglementăm, dar simpla reglementare nu va rezolva problema. De ce? (…) Pentru că avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra – şi aici avem studii – şi de a memora, şi astea sunt în legătură cu aceste reţele digitale”, a declarat Sorin Costreie, citat de News.ro.

El a precizat că România va trebui să se alinieze politicilor europene în privinţa accesului minorilor la reţelele sociale, însă implementarea măsurilor ar putea genera probleme.

„Gândiţi-vă, la un moment dat, eu cred că în cam toate ţările din Europa, majoritatea lor, vor avea astfel de legi (…) Avem nevoie de studii de specialitate. Eu sunt, deşi sunt liberal şi sunt împotriva reglementărilor, aici cred că trebuie, pentru că nu se mai poate. Uitaţi-vă la cazurile pe care le-am avut foarte recent, cu minorii aceia care planificau o crimă, tot sistemul acesta de bullying şi de violenţă pe care îl avem în şcoli. Doi, problema este cum implementăm. În Australia au reglementat acum două luni, poate chiar trei luni, dar au mari probleme cu implementarea acestei legislaţii. Şi trei, cred că cel mai important este să mergem pe partea de prevenţie”, a mai declarat Sorin Costreie.

Președintele așteaptă concluziile experților, premierul e sceptic

Preşedintele Nicușor Dan a fost întrebat, în 12 februarie, dacă este de acord cu interzicerea accesului minorilor la reţelele de socializare, fapt care a stârnit o dezbatere aprinsă în societatea românească după situaţia de la Cenei, din judeţul Timiş, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis de alţi trei copii.

„E bine că avem dezbaterea asta, haideţi să lăsăm specialiştii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate şi noi, ca administraţie, trebuie să ne preocupăm: unul este întreg fenomenul consumului de droguri şi aici (…) rolul DIICOT-ului este foarte important şi al doilea este cum facem să integrăm care sunt acele activităţi pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinţilor, astfel încât ei să simtă că fac parte din societate şi să nu intre pe nişte zone de dependenţe care sunt foarte periculoase la vârsta asta”, a răspuns Nicuşor Dan.

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat rezervat în ce privește eficiența unei asemnea interdicții privind accesul copiilor la rețelele sociale Răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, Ilie Bolojan a spus, în conferința de presă din 4 februarie, că nu crede că astfel de interdicții ar funcționa.

„Copiii au abilități suficient de bune ca să ocolească aceste lucruri. Cred că trebuie să luăm niște măsuri de prevenție, de educare. Mi-e greu să cred că am putea pune în practică aceste interdicții”, a afirmat premierul.

Ideea limitării accesului copiilor la rețelele de socializare a fost lansată în spațiul public de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). El a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme, așa cum fac alte țări.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care se declară împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale și susține că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.