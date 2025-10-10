Motivul invocat de Zelenski privind eficiența redusă a apărării antiaeriene la atacul rusesc asupra sectorului energetic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, că Rusia a așteptat în mod deliberat venirea vremii rele pentru un atac amplu asupra sistemului energetic al Ucrainei, adăugând că eficiența apărării antiaeriene a fost redusă cu 20-30% de către condițiile climaterice, informează Reuters.

„Principalul asalt a avut loc în patru regiuni. Cred că vremea a afectat capacitatea noastră de a respinge atacul cu 20-30%”, a declarat Zelenski.

Dronele și rachetele rusești au lovit în timpul nopții trecut instalalțiile energetice ucrainene, provocând oprirea iluminatului public, a alimentării cu apă și curent electric a locuințelor și blocarea unei linii de metrou care lega malurile Niprului.

Ministrul Energiei a precizat că 380.000 de clienți erau încă deconectați în cursul după-amiezii de vineri. „Lovitura este puternică, dar în mod cert nu este fatală”, a spus acesta despre atacurile rusești.

Zelenski a spus că sunt 203 de obiective energetice care trebuie protejate de atacurile rusești.

El a mai spus că forțele rusești au lansat un nou asalt în apropierea orașului Dobropilia din estul regiunii Donețk, acolo unde Kievul a raportat unele succes în ultimele săptămâni, însă au fost respinse. „Rușii au încercat să lanseze unele acțiuni ofensive. Au vrut să-și deblocheze trupele, însă au suferit pierderi și s-au retras”, a precizat liderul de la Kiev.

De asemenea, Zelenski a afirmat că Ucraina așteaptă clarificări legate de statutul a 10 sisteme de apărare antiaeriană, promise de către Statele Unite.

Atac de amploare asupra sistemului energetic

Kievul a fost ținta unui atac rus de amploare în noaptea de joi spre vineri, care a provocat o întrerupere a alimentării cu energie electrică în jumătatea de est a capitalei ucrainene.

Rusia a lansat peste noapte peste 450 de drone și cel puțin 30 de rachete, luând la țintă „tot ce susține o viață normală”, a scris pe rețelele de socializare Volodimir Zelenski. El a confirmat că un copil a fost ucis în Zaporojie, adăugând că alți peste 20 de oameni au fost răniți în toată țara.

Problame cu alimentarea cu energie electrică au fost raportate în Kiev, Donețk, Cernihiv, Cerkasî, Harkov, Sumî, Poltava, Odesa și Dnipro, a adăugat el.

Rusia bombardează zilnic orașele ucrainene de la începutul invaziei sale în februarie 2022, vizând în special infrastructura energetică pe măsură ce se apropie iarna.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat multiplicarea acestor atacuri împotriva țintelor energetice de către Moscova, care afectează și infrastructura feroviară și au dus la apeluri la evacuarea familiilor cu copii. „Obiectivul Rusiei este să semene haosul, să exercite presiune psihologică asupra oamenilor”, a declarat el.

Zelenski a subliniat „o presiune puternică din partea atacurilor rusești” asupra sectorului gazier ucrainean, care ar putea forța Kievul să crească importurile.

Ucraina lovește și ea în mod regulat Rusia, vizând în special rafinăriile, ceea ce a provocat o creștere a prețurilor combustibililor în această țară începând din vară. Zelenski a estimat „penuria de combustibil la 20% din necesar” în Rusia.