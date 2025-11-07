Motivul pentru care Arabia Saudită a executat deja 320 de oameni anul acesta și se pregătește să depășească recordul de condamnări la moarte din 2024

Numărul execuțiilor în Arabia Saudită a crescut vertiginos, într-un moment în care autoritățile poartă un „război” de amploare împotriva drogurilor”, aplicând pedeapsa cu moartea traficanților care introduc hașiș și amfetamină în regat, scrie New York Times.

Guvernul saudit a dezvăluit că, până în prezent, în acest an au avut loc cel puțin 320 de execuții. Acest număr a crescut brusc în ultimii trei ani, în ciuda promisiunilor făcute în trecut de prințul moștenitor Mohammed bin Salman de a reduce această practică.

Două treimi din execuțiile din acest an au fost legate de infracțiuni legate de droguri, potrivit Reprieve, un grup pentru drepturile omului cu sediul la Londra.

Oficialii sauditi au susținut că traficanții de droguri merită pedepse severe, deoarece infracțiunea este similară cu un atac violent asupra societății islamice.

Cu toate acestea, activiștii pentru drepturile omului care urmăresc cazurile în regat spun că străinii cu venituri mici, din țări precum Egipt, Etiopia și Somalia, sunt reprezentați în mod disproporționat în rândul condamnaților la moarte.

Din documentele judiciare analizate de The New York Times și din interviurile cu rudele, unii dintre cei condamnați la moarte par a fi traficanți de nivel inferior, care susțin că au fost constrânși să transporte droguri.

„Ei sunt veriga cea mai slabă în comerțul cu droguri”, a declarat Taha al-Hajji, un avocat saudit și activist pentru drepturile omului care trăiește în exil.

Al-Hajji a spus că mulți dintre inculpații condamnați la moarte pentru infracțiuni legate de droguri sunt cetățeni străini săraci, precum șoferi și muncitori. Nu este clar dacă guvernul saudit a arestat și executat și traficanți importanți.

Povestea pescarului egiptean condamnat la moarte

Cazul lui Issam Shazley, un pescar egiptean condamnat la moarte în 2022, ilustrează inechitățile represiunii, spun activiștii pentru drepturile omului.

Shazley, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a fost arestat de grănicerii sauditi în 2022, în timp ce plutea pe canalul îngust de apă dintre Arabia Saudită și Peninsula Sinai din Egipt.

Într-o înregistrare vocală din închisoare, Shazley a spus că traficanții de droguri l-au forțat să urce pe o barcă sub amenințarea armei.

Documentele judiciare analizate de The Times indică faptul că el a spus că traficanții l-au forțat să înoate până la țărm cu un tub interior umplut cu pastile.

Procurorii sauditi au afirmat însă că Shazley a acceptat să transporte ilegal 334.000 de pastile de amfetamină în schimbul unei sume de aproximativ 3.000 de dolari. Valoarea de piață a pastilelor ar fi de câteva milioane de dolari.

Shazley așteaptă acum execuția alături de zeci de alți prizonieri cu cazuri similare.

Piața saudită a drogurilor

Arabia Saudită nu are un cod penal scris, ceea ce conferă o opacitate considerabilă procedurilor penale. Pedeapsa cu moartea este aplicată de obicei pentru infracțiuni precum omorul, terorismul și trădarea.

Însă legea privind stupefiantele din regat prevede, de asemenea, aplicarea pedepsei cu moartea, la discreția judecătorului, pentru orice inculpat condamnat pentru trafic de droguri, pentru primirea de droguri de la un traficant sau fabricarea de droguri.

Deși în Arabia Saudită există de mult timp o piață a drogurilor, cercetătorii și profesioniștii din domeniul medical spun că observă semne ale creșterii dependenței, descriind-o uneori ca un efect secundar al schimbărilor sociale rapide.

Printre substanțele cele mai utilizate se numără captagonul, o amfetamină ilegală care a reprezentat cel mai important produs de export al Siriei pe durata războiului civil care a durat aproape 14 ani.

Execuțiile au scăzut, înainte de a crește iarăși

Prințul Mohammed, în vârstă de 40 de ani, liderul de facto al Arabiei Saudite, a condus regatul printr-o transformare rapidă în ultimul deceniu, relaxând unele restricții sociale și aplicând măsuri politice dure, în încercarea de a transforma țara într-un centru global pentru afaceri, tehnologie și turism.

Acum zece ani, Arabia Saudită încă decapita criminalii condamnați în piețele publice, aplicând pedeapsa cu moartea pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv crimă, viol și „vrăjitorie”.

Dar într-un interviu acordat revistei Time în 2018, prințul Mohammed a declarat că regatul va reduce „considerabil” aplicarea pedepsei capitale.

În 2020, numărul execuțiilor în Arabia Saudită a scăzut la 27, potrivit Comisiei pentru Drepturile Omului susținută de guvern, care a emis o declarație de sărbătoare — atribuind meritul unui moratoriu neanunțat anterior asupra execuțiilor pentru infracțiuni legate de droguri.

Execuțiile nu mai au loc în public, potrivit observatorilor drepturilor omului. Piața din Riad, unde odinioară oamenii erau decapitați, este acum un centru turistic unde vizitatorii savurează latte cu matcha.

Dar în 2022, moratoriul asupra execuțiilor legate de droguri a luat sfârșit fără nicio explicație. De atunci, numărul execuțiilor a crescut la cel mai înalt nivel de când grupurile pentru drepturile omului au început să documenteze cifrele anuale la începutul anilor 1990. Anul acesta se pare că va depăși recordul de 345 de execuții înregistrat anul trecut, potrivit Amnesty International.

Represiunea guvernului împotriva drogurilor a început în 2023, când oficialii au început să se concentreze asupra traficanților și consumatorilor și să creeze campanii publice care avertizau asupra consecințelor dependenței. Nu este clar cât de răspândit este consumul de droguri în regat, unde datele publice sunt limitate.