Motivul pentru care memoria RAM a ajuns atât de scumpă și de ce situația doar se va înrăutăți

Din punct de vedere al bugetului, au existat cu siguranță vremuri mai bune pentru a-ți construi singur sau cumpăra un PC sau laptop, arată futurism.com.

În ultimele câteva luni, prețurile pentru memoriile RAM au explodat, deoarece extinderea accelerată a centrelor de date pentru inteligență artificială (AI) provoacă o penurie tot mai severă de cipuri de memorie.

Ceea ce era cândva considerat una dintre cele mai accesibile componente pentru construirea unui PC s-a dublat sau chiar triplat ca preț. De fapt, prețurile sunt atât de volatile încât unii comercianți vând acum kituri RAM la prețuri de piață care urcă și coboară – sau, de obicei, urcă și iar urcă – de la o zi la alta, în loc să aibă o etichetă de preț fixă.

Site-ul tech The Verge a descris în felul următor situația: memoriile RAM se vând „ca homarul”. Iar săptămâna aceasta a rezervat o nouă veste proastă.

Centrele de date cumpără memorie RAM pe bandă rulantă

Compania de hardware pentru computere Micron a anunțat miercuri că renunță la linia „Crucial” de kituri RAM pentru consumatori și unități SSD, urmând în schimb să „îmbunătățească aprovizionarea și suportul” pentru clienții săi „mai mari și mai strategici, din segmente aflate în creștere rapidă”, după cum a transmis într-un comunicat.

Acești „clienți mai mari și mai strategici”, desigur, sunt companiile de inteligență artificială.

„Creșterea generată de AI în centre de date a dus la o explozie a cererii pentru memorie și stocare”, a declarat Sumit Sadana, vicepreședinte executiv și director comercial la Micron, în comunicat.

Brandul „Crucial” a fost un reper al gaming-ului pe PC la preț accesibil timp de aproape trei decenii, iar dispariția sa este privită ca un canar într-o mină de cărbune. Și nu doar gamerii vor fi afectați: RAM mai scump înseamnă laptopuri, tablete și chiar smartphone-uri mai scumpe pentru toată lumea.

Scumpiri astronomice pentru o componentă esențială a oricărui PC

Pe piața de referință din SUA de exemplu, prețurile la memoria RAM au crescut deja, în medie, cu 171% față de anul trecut. Compania de PC-uri pre-asamblate CyberPowerPC a avertizat luna trecută că explozia prețurilor la RAM „a avut un impact direct asupra costului construirii de PC-uri de gaming”, forțând-o să majoreze prețurile.

Micron este considerată una dintre cele trei mari companii producătoare de cipuri de memorie, alături de conglomeratele sud-coreene Samsung și SK Hynix. În al doilea trimestru al acestui an, se lăuda cu o cotă de piață de aproape 25% din producția de DRAM, adică memoria RAM folosită în computerele pentru consumatori.

Acum, practic tot acest volum va dispărea de pe rafturi. Situația se datorează faptului că DRAM este folosit și pentru a crea așa-numita memorie de lățime mare de bandă, sau HBM, de care centrele de date au nevoie pentru a procesa rapid cantitățile uriașe de date folosite la antrenarea modelelor de inteligență artificială. Este posibil ca, în următorii ani, să se cheltuiască trilioane de dolari pentru a construi tot mai multe centre de date. Doar proiectul „Stargate” anunțat de președintele american Donald Trump la scurt timp după preluarea celui de-al doilea său mandat prezidențial este estimat să coste 500 de miliarde de dolari.

Ca parte a acestui proiect de construire de centre de date și infrastructură pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, OpenAI ar fi semnat un acord cu Samsung și SK Hynix pentru a cumpăra până la 900.000 de wafer-e de DRAM pe lună, ceea ce ar reprezenta aproape 40% din întreaga producție globală de DRAM.