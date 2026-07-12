Motivul pentru care PSD „generează potențiale scenarii”, conform unui ministru USR. „Eu vorbesc cu colegi secretari de stat și de pe la PSD”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță de la USR, susține că decizia PSD de a se retrage din Guvern a provocat nemulțumiri în partid, iar conducerea centrală a formațiunii încearcă să detensioneze tensiunile cu promisiuni că situația se va rezolva în curând.

Radu Miruță a fost întrebat, duminică seară, la Euronews, dacă USR a blocat perfectarea unei înțelegeri între PSD și PNL pentru concretizarea unei soluții de guvernare.

„Noi am spus din prima zi, PSD, cu tine nu mai stăm pentru că ai făcut ce ai făcut, dacă n-aveți nevoie de USR, duceți-vă și rezolvați-vă problema! Nu a existat, din cunoștințele mele, vreun moment în care PNL ar fi votat un guvern PSD. Doar în visurile Partidului Social Democrat asta ar fi fost o variantă”, a răspuns deputatul USR.

Luni, de la ora 9, președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii fostei coaliții la o nouă rundă de discuții. HotNews a prezentat ultimele calcule și variantele de lucru de la Cotroceni.

„Doar pentru a hrăni țipetele din teritoriu”

Radu Miruță a mai susținut că PSD „își generează potențiale scenarii doar pentru a hrăni țipetele din teritoriu”.

„Eu vorbesc cu colegi secretari de stat și de pe la PSD, că am fost într-un guvern, suntem oameni. Li s-a spus, dați-vă demisia, că în două-trei zile, săptămâna viitoare, veniți înapoi. Oamenii ăia aveau și ei chirie prin București, unii își mutaseră copiii la școală aici, încep să întrebe și ei la partid, domne`, ne-ai cam bulversat viața, ce se întâmplă? Și PSD are nevoie să mai arunce câte o perspectivă, «hai că se rezolvă în câteva zile», pentru a nu lua foc foarte tare ce se întâmplă acolo”, a adăugat Radu Miruță.

Ministrul USR acuză PSD de o „ipocrizie fantastică”

El susține că partidul condus de Sorin Grindeanu pare a fi „într-o amorțeală” în „care, lovit de dărâmarea Guvernului, nu mai reușește să scoată capul din dărâmăturile astea”.

„Eu, spre deosebire de miniștrii de la PSD care au plecat, mă duc la serviciu în fiecare zi. Ei au abandonat această corabie. Au plecat din corabia asta când aveau cele mai puternice motoare. Văd tot felul de postări și de ieșiri ale Partidului Social Democrat, criticând acest guvern, într-o ipocrizie fantastică, ca și cum PSD n-a fost parte din acest guvern. A avut cea mai mare putere de tracțiune în vehiculul care s-a numit Guvernul Bolojan, pentru că au avut cele mai multe procente”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.