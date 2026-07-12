Negocieri la Cotroceni: Cele două scenarii de lucru ale lui Nicușor Dan. Ce înseamnă „Coaliția mare” și „Coaliția mică” și cu ce mandate merg partidele

În a zecea săptămână de criză, termenii folosiți tot mai des au devenit „refacerea coaliției” și „guvern de armistițiu”.

Liderii partidelor din fosta coaliție revin la masa discuțiilor de la Cotroceni luni, la ora 9.00. Ultimele negocieri în format 5 la 1 (PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități + președinte) au avut loc la finalul lunii iunie, când Nicușor Dan le-a cerut partidelor să găsească o soluție pentru formarea unui guvern. După mai bine de două săptămâni, se întorc la președinte tot fără un acord. Care sunt ultimele calcule ale partidelor și variantele de lucru la Cotroceni .

PSD și UDMR au vorbit despre revenirea la o coaliție care să-i includă și pe social-democrați. Pe această filieră, au fost înaintate două formule pentru a ieși din impas, însă niciuna acceptată de toate părțile.

„Coaliția mare” (PSD-PNL-USR-UDMR), variantă promovată de UDMR, a fost respinsă de PSD și USR, care exclud orice colaborare în Executiv.

„Coaliția mică” (PSD-PNL-UDMR), variantă înaintată de Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, a fost respinsă de PNL, care a votat să nu mai intre la guvernare cu PSD.

Potrivit surselor HotNews din PNL, o alternativă agreată de o parte dintre liberali este susținerea, pe o perioadă limitată, a unui „guvern de armistițiu”: un premier independent, în fruntea unei echipe de miniștri politici, cu rotativă: în prima jumătate de mandat, cabinetul să fie dat de PNL-USR-UDMR, iar în a doua, de PSD. „O prostie”, spun surse social-democrate pentru HotNews.

Totuși, aceleași surse au declarat că PSD nu exclude varianta unui guvern cu premier tehnocrat, dar cu miniștri politici. Cât privește rotativa, social-democrații ar fi de acord doar dacă PSD ar guverna în prima parte a mandatului.

La discuțiile de luni, Sorin Grindeanu va pleda cauza PSD, social-democrații susținând că se bazează pe peste 200 de voturi în Parlament, spun surse din partid.

Variantele de lucru la Cotroceni

Ultima discuție între președinte și cele cinci partide s-a soldat cu „blocaj total”. La două săptămâni distanță, pe masa lui Nicușor Dan se află, oficial, aceleași două propuneri de premieri: Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR și Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

Însă, calculele Cotroceniului nu se limitează la aceste propuneri. Surse HotNews din administrația Prezidențială vorbesc despre două variante de lucru. Prima, desemnarea unui premier agreat de toți cei de la masa discuțiilor, cu un guvern format din toate partidele fostei Coaliții. Un al doilea scenariu este cel al unui guvern minoritar, caz în care să fie semnat un acord care să cuprindă o listă de priorități cu termene clare de îndeplinire.

La negocierile programate pentru luni dimineața, Nicușor Dan va pune presiune pe partide pentru a ajunge la un compromis, au declarat pentru HotNews surse politice la curent cu discuțiile.

Cu toate acestea, președintele are doar câteva ore la dispoziție pentru negocieri. Luni, la 17:00, ar trebui să fie deja la Paris conform agendei oficiale. Participă, în Franța, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a celei de-a Cincea Republici.

Negocieri în a 69-a zi, fără premier învestit. Cum s-a ajuns aici

5 mai 2026 – moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR obține 281 de voturi, iar Guvernul Bolojan este demis. La câteva ore după vot, Biroul Politic Național al PNL decide, în unanimitate, ca partidul să intre în opoziție. PSD „nu mai este un partener credibil”, au concluziat liberalii la capătul unei ședințe de aproape patru ore.

La o lună distanță, Nicușor Dan desemnează primul candidat la funcția de prim-ministru: Eugen Tomac. PNL și USR se poziționează rapid în opoziție. După o săptămână de negocieri eșuate, Tomac își retrage candidatura în favoarea lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL din tabăra anti-Bolojan.

Biroul Politic Național al PNL decide, pentru a patra oară, că partidul nu va face parte dintr-un guvern din care face parte PSD. USR și UDMR merg pe aceeași linie, respingând a doua propunere de premier a președintelui. Soarta cabinetului stă în mâna AUR: în ziua votului, Veștea merge, însoțit de PSD, la sediul AUR să-i ceară susținerea lui George Simion. Însă, în aceeași seară, parlamentarii AUR decid spontan să părăsească sala de plen în timpul dezbaterii, iar guvernul pică. Deși „soluția politică” a președintelui Dan nu strânge o majoritate în Parlament, reușește să rupă PNL în două – un conflict intern care încă mocnește.

Pe 24 iunie, la două zile după eșecul lui Veștea, Biroul Permanent al PSD decide, în unanimitate, să-l propună pe Sorin Grindeanu premier și constituie o echipă de negociere. Propunerea nu vine din neant. Anterior, PNL a decis că este gata să-și ofere susținerea în două scenarii: pentru „un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din PNL-USR-UDMR”, cu stabilirea unui acord politic de tip național. Însă, surse liberale participante la negocieri acuză social-democrații că nu au acceptat stipularea niciunei condiții clare în acord.

Ulterior, PNL, USR și UDMR anunță la unison propria soluție pentru guvernare: Siegfried Mureșan premier. HotNews află că liderii celor trei partide sunt mandatați să susțină și ideea unei rotative în negocieri: mai întâi o guvernare minoritară a celor trei formațiuni, apoi un executiv monocolor PSD. Social-democrații resping ideea.

Pe 26 iunie, liderii sunt chemați la Cotroceni, pentru a discuta cele două propuneri de premier. Potrivit surselor HotNews participante la discuții, insistența partidelor de dreapta de a prelua prima parte a guvernării degenerează într-o dispută între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan legată de cine este partenerul de coaliție care a încălcat mai multe angajamente și, deci, în care nu merită să ai încredere că respectă termenele agreate. În urma discuțiilor cu ușile închise, Nicușor Dan confirmă blocajul total: „am revenit la blocajul politic pe care îl credeam depășit”.

Ce s-a schimbat în ultimele săptămâni

Oficial, niciun partid nu a dat semne de flexibilizare: PNL, USR și PSD se atacă reciproc în spațiul public. Nici cei doi candidați care ar trebui să împartă mandatul conform scenariilor oficiale, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, nu dau semne de reconciliere.

În paralel, timpul se scurge. Nicușor Dan are dreptul constituțional de a dizolva Parlamentul dacă nu se ajunge la un consens în 60 de zile de la prima propunere de premier. Ar avea această putere doar dacă senatorii și deputații i-ar respinge și a doua propunere de premier să mai respingă o desemnare a președintelui. Președintele a declarat însă că nu își dorește să apeleze la soluția alegerilor anticipate.