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Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare: Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos. Colaj: Ion Mateș
Actualitate

Negocieri la Cotroceni: Cele două scenarii de lucru ale lui Nicușor Dan. Ce înseamnă „Coaliția mare” și „Coaliția mică” și cu ce mandate merg partidele

Ruth Novacovici
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Liderii partidelor din fosta coaliție revin la masa discuțiilor de la Cotroceni luni, la ora 9.00. Ultimele negocieri în format 5 la 1 (PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități + președinte) au avut loc la finalul lunii iunie, când Nicușor Dan le-a cerut partidelor să găsească o soluție pentru formarea unui guvern. După mai bine de două săptămâni, se întorc la președinte tot fără un acord. Care sunt ultimele calcule ale partidelor și variantele de lucru la Cotroceni.

Criza guvernamentală în cifre

  • 10 săptămâni de guvern interimar;
  • 1 moțiune de cenzură adoptată:
  • 281 de voturi pentru demiterea Guvernului Bolojan;
  • 2 premieri desemnați care nu au reușit să formeze un guvern:
  • 189 de voturi pentru Cabinetul Veștea, sub cele 233 necesare;
  • 1 retragere a candidaturii (Eugen Tomac);
  • 40 de zile până când Nicușor Dan poate cere alegeri anticipate (dacă va mai fi respins un premier);
  • 0 guverne învestite.

Ultimele calcule ale PNL și PSD

În a zecea săptămână de criză, termenii folosiți tot mai des au devenit „refacerea coaliției” și „guvern de armistițiu”.