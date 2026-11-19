Prima statistică a pieței auto din România care evidențiază vânzările de automobile electrice cu range-extender (autonomie extinsă) arată o pondere foarte mare a acestui tip de motorizare, care începe să câștige tot mai mult teren în rândul clienților români. În schimb, motorizările cu combustie fără tehnologii de electrificare au înregistrat scăderi drastice. Motoarele diesel s-au prăbușit pur și simplu, cu -62%, ajungând la o pondere infimă.

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