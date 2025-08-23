Motociclist mușcat de urs când aștepta în coloană, pe Transfăgărășan

Un cetățean străin în vârstă de 73 de ani a fost mușcat de un urs, sâmbătă, pe Transfăgărășan, în zona Valea lui Stan din județul Argeș, când era oprit în coloană din cauza aglomerației, potrivit polițiștilor, transmite News.ro.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba spune că Secția de Poliție Rurală Albeștii de Argeș a fost informată, sâmbătă, că un motociclist a fost muşcat de un urs, pe DN 7C – Transfăgărăşan, în dreptul comunei Arefu, în zona Valea lui Stan.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept”, a declarat IPJ Argeș.

Un echipaj medical s-a deplasat la fața locului pentru a-i acorda îngrijiri. Motociclistul, care a suferit o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept, a refuzat să fie dus la spital.

Polițiștii le recomandă persoanelor care circulă pe Transfăgărășan să manifeste prudenţă şi să evite apropierea de animale sălbatice.

Despre atacurile urșilor din România a scris vineri și The New York Times.

FOTO: © Ondrej Prosicky | Dreamstime.com