Pentru o reporteră americană, să scrie despre atacurile urșilor din România a fost un soi de întoarcere acasă

Rukmini Callimachi, fiica vitregă a disidentului anticomunist Mihai Botez și reporteră în departamentul de imobiliare al The New York Times (NYT), venise în România pentru a scrie un reportaj despre arhitectura tradițională din nordul țării, însă s-a reorientat spre un alt subiect când a observat că relația străveche a oamenilor cu urșii de aici s-a dezechilibrat.

Un recensământ al populației de urși pe bază de ADN, prezentat de autorități în aprilie, a arătat că în România trăiau între 10.419 și 12.770 de urși. Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, declara în urma studiului că un număr „optim” este, în opinia sa, de aproape trei ori mai mic, respectiv de 4.000 de exemplare.

În Europa, doar Rusia are mai mulți urși bruni decât România. Publicația americană scrie că aceștia sunt înrădăcinați în identitatea noastră națională, însă intruziunea umană pe terenurile sălbatice și creșterea populației de urși în contextul unui moratoriu introdus asupra vânătorii în 2016 au dezechilibrat relația om-urs.

Datele Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Silvică arată că, începând din 2016, urșii au ucis 20 de persoane în România, iar, potrivit NYT, atacurile sunt tot mai multe.

„Ursul este țesut în mitologia românească

Rukmini Callimachi s-a născut în România, iar familia ei a fugit de regimul comunist în 1979. Totuși, reportera NYT a petrecut îndeajuns de mult timp în țară pentru a înțelege simbolismul ursului.

În această vară, când se afla într-o călătorie de serviciu în România, Callimachi a observat că o sursă a mândriei naționale a devenit totodată o problemă.

„În timp ce mă întorceam din nordul îndepărtat al României, unde lucram la un reportaj despre domeniul imobiliar și interesul pentru arhitectura tradițională de acolo, drumul de întoarcere ne-a purtat prin ținutul urșilor”, a povestit Rukmini Callimachi.

Ea spune că, discutând cu un coleg, și-a dat seama că locul pe care îl cunoscuse în copilărie „se schimbase”.

„Urșii sunt atât de numeroși și, din păcate, obișnuiți să mănânce hrană umană, iar amenințarea atacurilor urșilor este atât de semnificativă încât în ​​aceste zone nu mai este recomandabil să faci drumeții sau jogging. Așa că, practic, mi-am schimbat direcția. Nu mi-am terminat primul reportaj, la care încă lucrez acum, și am început să scriu în schimb acest reportaj”, a spus Callimachi.

Rukmini Callimachi consideră că „ursul este țesut în mitologia românească”.

„Încă există dansuri tradiționale ale ursului în sate, unde bărbații și uneori femeile poartă o piele de urs și dansează. Este o tradiție anterioară creștinismului în România, un ritual păgân care, în funcție de interpretare, avea scopul de a alunga răul”, a explicat ea.

Ce a spus despre vânătorile organizate de Ceaușescu

Reportera a vorbit și despre imaginea „negativă” și „sadică” a vânătorilor de urși pe care le organiza dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu, pe care, spune ea, „oricine a crescut în România comunistă și-o amintește”.

„Am intervievat în această călătorie săteni care își amintesc că li s-a spus să se alinieze pe străzile care duc în pădure și să-i aplaude convoiul, în timp ce mergea să vâneze urșii, într-o demonstrație de machism. Urșii au fost ademeniți cu mâncare și au fost masacrați. Era o modalitate prin care el îi impresiona pe demnitarii aflați în vizită din alte țări ale blocului sovietic și o reamintire pentru români că puterea sa asupra naturii oglindea puterea sa asupra lor”, a spus jurnalista.

Întrebată de ce este vânătoarea de urși un subiect atât de sensibil în România, Callimachi a afirmat că „acest animal este una dintre comorile României”.

„Cea mai mare populație de urși bruni din Uniunea Europeană se află în România. Turiștii vin din toate părțile pentru a vedea urșii. Există pseudo-safariuri, unde oamenii urcă pe o trecătoare montană cu ghizi turistici, în același mod în care ar merge în Kenya pentru a vedea leul. Gândul de a-i ucide este supărător pentru mulți oameni”, a spus Rukmini Callimachi.

„Familia mea a fost terorizată de regimul Ceaușescu”

Vorbind despre legăturile sale cu România, Rukmini Callimachi a povestit că familia ei „a fost terorizată de regimul Ceaușescu”.

„Tatăl meu vitreg, Mihai Botez, a devenit un disident important și a fost plasat sub supraveghere non-stop timp de aproape un deceniu. Așadar, am o relație complicată cu țara mea natală, care este parțial mândrie și parțial durere. Să mă întorc și să pot scrie în limba mea maternă este un privilegiu. Am scris din toată lumea, dar este cu adevărat cu totul altceva să pot scrie în țara în care te-ai născut, folosind limba vorbită de o țară, purtând cu mine toate aceste amintiri comune pe care le avem eu și alții. Aș descrie asta ca pe un privilegiu”, a conchis Rukmini Callimachi.

