Motorul de exporturi al Chinei a frânat brusc

Motorul de exporturi al Chinei a încetinit brusc în martie, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat șocuri pe piața energetică și a transporturilor, afectând cererea globală și scoțând la iveală riscurile din strategia Beijingului de a se baza pe producția industrială pentru a susține creșterea economică, explică Reuters.

A doua cea mai mare economie a lumii a intrat în 2026 cu un avânt puternic, alimentat de cererea intensă de produse electronice cu inteligență artificială. Situația i-a făcut pe unii analiști să creadă că excedentul comercial înregistrat de China anul trecut, la o valoare record de 1,2 trilioane, ar putea crește și mai mult în 2026.

Însă conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu pe 28 februarie a perturbat creșterea economică globală, lăsând China deosebit de vulnerabilă întrucât s-a bazat pe cererea externă pentru a compensa incapacitatea prelungită de a relansa consumul intern.

Livrările externe au crescut cu doar 2,5% în martie, potrivit datelor vamale publicate marți. Nivelul este cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni și cu mult sub avansul de 21,8% înregistrat în perioada ianuarie-februarie 2026. Economiștii anticipaseră o creștere de 8,3%, conform unui sondaj Reuters.

„China nu poate transfera integral creșterea prețurilor la energie”

„Creșterea exporturilor către principalele destinații a încetinit pe toată linia”, a declarat Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management, care a pus situația pe seama incertitudinii globale legate de războiul din Iran.

„Cred că excedentul comercial al Chinei se va reduce în acest an, deoarece China nu poate transfera integral creșterea prețurilor la energie către consumatorii externi”, a adăugat el.

Reuters notează că semnele în acest sens sunt deja evidente: excedentul comercial al Chinei din martie a fost de doar 51,13 miliarde de dolari, cu mult sub așteptările de 108 miliarde de dolari.

O creștere puternică de 27,8% a importurilor – cea mai mare din noiembrie 2021 – a apăsat asupra balanței comerciale.

Statutul Chinei de cel mai mare producător și importator de energie din lume o expune în mod acut la un șoc energetic global. Sursele diversificate și rezervele mari de petrol oferă o anumită protecție, însă incertitudinea privind durata conflictului din Orientul Mijlociu riscă să submineze cererea economică alimentată de AI pentru cipuri și servere, complicând perspectivele de creștere.

Chiar și China, criticată de mult timp de partenerii comerciali pentru producția susținută de subvenții și prețurile reduse, nu este ferită de impactul asupra puterii de cumpărare a clienților, pe măsură ce costurile combustibilului și transportului cresc.

Unii analiști cred că economia Chinei va ieși întârită din criză

Chen Bo, cercetător la Institutul de Studii din Asia de Est al Universității Naționale din Singapore, a declarat însă pentru reuters că bunurile chinezești vor deveni „și mai competitive”, deoarece șocul energetic „duce la creșterea prețurilor în majoritatea țărilor” mai mult decât în China.

Chen se așteaptă ca cererea globală pentru vehicule electrice produse în China să crească.

Fred Neumann, economist-șef pentru Asia la HSBC, a spus că China ar putea beneficia de decizia luată la începutul anilor 2000 de a constitui stocuri de materii prime, ceea ce ar putea atenua impactul șocurilor asupra prețurilor materiilor prime la poarta fabricii.

Unii analiști se așteaptă de asemenea ca cererea susținută pentru tehnologie să sprijine mai departe exporturile Chinei.

„Pentru primul trimestru, în ansamblu, creșterea exporturilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani”, a declarat pentru Reuters Zichun Huang, economist pentru China la Capital Economics.

„În pofida șocului asupra prețurilor energiei, exporturile ar trebui să rămână solide în trimestrele următoare, datorită cererii puternice pentru semiconductori și tehnologii verzi”, a adăugat acesta.