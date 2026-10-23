Mutare-fulger a lui Benjamin Netanyahu, care ordonă armatei să izoleze complet Cisiordania

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat vineri armatei să pregătească izolarea completă a Cisiordaniei ocupate, unde cinci oameni au fost răniți în urma unui atac armat, transmit AFP și Agerpres.

Vineri dimineața, doi atacatori îmbrăcați în negru, unul înarmat cu un pistol-mitralieră, iar celălalt cu un pistol semiautomat, au deschis focul asupra unor militari israelieni la Hebron, în sudul Cisiordaniei. A urmat un schimb de focuri intens, în urma căruia cei doi au fost doborâți, conform relatării unui fotoreporter al AFP.

Israelul va organiza marțea viitoare alegeri parlamentare, iar tensiunile sunt în creștere în Cisiordania ocupată din 1967 de armata israelienă; forțele de securitate israeliene sunt în stare de alertă.

Netanyahu a ordonat o „blocadă imediată” în jurul Hebronului și a cerut armatei să pregătească chiar astăzi extinderea măsurii asupra întregului teritoriu palestinian. El a susținut într-un comunicat că a fost evitat un „atac de mare amploare” și a decis ca Likud, partidul său de dreapta, să își anuleze toate evenimentele de campanie electorală programate pentru ziua de vineri.

Reacție furioasă a guvernului israelian după atacul din Cisiordania

Ministrul securității naționale, extremistul de dreapta Itamar Ben Gvir, care a mers la locul atacului, a afirmat că întreaga Autoritate Palestiniană trebuie „dezmembrată” imediat.

„Nu trebuie să așteptăm să aibă loc un 7 octombrie”, a susținut el, referindu-se la atacul sângeros lansat în 2023 de gruparea islamistă Hamas din celălalt teritoriu palestinian, Fâșia Gaza. „Acolo (în Cisiordania) va izbucni următorul război. Autoritatea Palestiniană trebuie dezmembrată și demilitarizată”.

Atacul nu a fost revendicat imediat. Un comunicat al Hamas a apreciat că a fost „o operațiune eroică”, dar mișcarea șiită susținută de Iran nu și-a asumat agresiunea.

Nici Netanyahu nu a învinovățit explicit Hamas, dar a promis că toți membrii mișcării islamiste palestiniene vor fi urmăriți „peste tot și tot timpul”.

Ce se știe despre atacul armat în cel mai mare oraș din Cisiordania

În ceea ce privește desfășurarea atacului, presa israeliană a relatat că atacatorii au început să tragă la un punct de control al armatei dintr-o intersecție importantă din nordul Hebronului.

Orașul este cel mai mare din Cisiordania și este împărțit în două sectoare – unul controlat de autoritățile palestiniene, celălalt locuit de coloniști evrei apărați de armata israeliană.

Militarii au ripostat la atac și a urmat un schimb de focuri de circa 20 de minute, în urma cărora un jurnalist al AFP a văzut cadavrele celor doi bărbați pe care armata israeliană i-a descris drept „teroriști”, termen folosit de obicei pentru atacatorii palestinieni; un soldat israelian făcea de santinelă la fața locului, după încetarea focului.

Serviciul de ambulanță Magen David Adom (Steaua lui David Roșie) a anunțat că incidentul s-a soldat și cu cinci răniți, din care doi sunt în stare critică.

În imaginile difuzate de membri ai echipajelor de urgență se putea vedea un singur mort, întins pe jos lângă o benzinărie, în timp ce soldații israelieni patrulau în apropiere.