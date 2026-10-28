Mutarea anunțată de Trendyol în România. Noi magazine și sute de produse

Marketplace-ul online turcesc anunță lansarea unor magazine dedicate în cadrul platformei, care reunesc produse ale unora dintre cele mai cunoscute branduri de beauty și îngrijire personală din lume, printre care L’Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier, Mixa, parte din portofoliul L’Oréal Groupe, și NIVEA.

Potrivit companiei, începând din luna octombrie, clienții Trendyol pot descoperi pe platformă

aproximativ 750 de produse ale acestor branduri, urmând ca selecția să se extindă semnificativ

până la finalul anului. Lansările au loc în contextul în care Trendyol continuă să își dezvolte categoria Beauty în România, precizează Trendyol.



„Categoria Beauty este una foarte importantă pentru noi în România și observăm o creștere

semnificativă atât a numărului de selleri, cât și a selecției de produse disponibile pentru clienții noștri. Aducerea pe platformă a unui număr mai mare de branduri recunoscute la nivel internațional reprezintă un pas important în consolidarea acestei oferte. Ne dorim ca utilizatorii din România să găsească pe Trendyol cât mai multe dintre brandurile și produsele pe care le cunosc și le îndrăgesc deja, oferindu-le în același timp o varietate tot mai mare și mai multe opțiuni”, susține Irem Yılandil, Head of International Expansion la Trendyol.

În acest moment, magazinul dedicat pe platformă oferă aproximativ 350 de produse din gamele

NIVEA și NIVEA MEN. Clienții din România pot alege dintr-o selecție care include produse pentru

îngrijirea feței și a corpului, igienă personală, îngrijirea părului, dar și produse de îngrijire pentru

bărbați.

În același timp, magazinul dedicat brandurilor din portofoliul L’Oréal Groupe aduce pe Trendyol

aproximativ 400 de produse de frumusețe și îngrijire, adresate atât femeilor, cât și bărbaților.

Acestea includ produse de machiaj de la L’Oréal Paris și Maybelline New York, produse de îngrijire a

pielii și a corpului de la Garnier, soluții dedicate pielii sensibile de la Mixa, precum și produse de

îngrijire și colorare a părului și produse de îngrijire pentru bărbați de la L’Oréal Paris, se arată în comunicat.

