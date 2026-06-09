Mutarea de un trilion de dolari făcută discret de OpenAI

OpenAI, startup-ul care a declanșat „cursa înarmării” cu inteligență artificială după lansarea ChatGPT la sfârșitul lui 2022, a depus în mod confidențial documentația pentru listarea pe bursă în Statele Unite, o mutare cu potențialul de a o transforma în una dintre cele mai valoroase companii din lume, transmite Reuters.

Compania condusă de Sam Altman a confirmat oficial că intenționează să se listeze pe bursă, după ce informații în acest sens au apărut de ceva timp „pe surse” în presa financiară și cea specializată în tehnologie.

„Ar putea dura ceva timp, deoarece există lucruri pe care vrem să le facem și care sunt probabil mai ușor de realizat ca societate privată”, a declarat compania într-un comunicat.

OpenAI nu a dezvăluit dimensiunea sau termenii ofertei pentru investitori și a precizat că nu a fost stabilit încă un calendar pentru listarea pe bursă.

Însă Reuters a relatat anterior că gigantul din Silicon Valley țintește o evaluare de până la un trilion (1.000 de miliarde) de dolari la debutul pe bursă, care ar putea avea loc chiar din luna septembrie.

La o astfel de evaluare, OpenAI s-ar alătura altor două companii ce vizează anul acesta o listare pe bursa americană la o evaluare de un trilion de dolari sau mai mult. Analiștii afirmă că listările vor reprezenta cel mai important test din ultimul deceniu al apetitului investitorilor pentru companii tehnologice.

Compania SpaceX lui Elon Musk a făcut prima mutare, depunând documente pentru o listare care, dacă ar fi finalizată cu evaluarea țintită, ar deveni cea mai mare din istorie: 1,75 trilioane de de dolari.

Anthropic, compania din spatele asistentului de programare Claude Code, a anunțat pe 1 iunie că a depus în mod confidențial documentația pentru o ofertă publică inițială în Statele Unite, la câteva săptămâni după ce a strâns 65 de miliarde de dolari într-o rundă de finanțare care a evaluat compania la 965 de miliarde de dolari.

„OpenAI își păstrează opțiunile deschise, în timp ce Anthropic a avansat cu depunerea după o rundă de finanțare uriașă”, a declarat pentru Reuters Michael Ashley Schulman, partener la firma de investiții financiare D.A. Davidson.

Pe piețele de predicții, unde traderii pariază pe rezultatul unor evenimente viitoare, majoritatea participanților se așteptau ca OpenAI să depună documentația pentru listarea pe bursă înaintea Anthropic.

Broker în Bursa de la New York, fotografiat în timp ce urmărește evoluția indicilor pe ecrane, FOTO: Timothy A. Clary / AFP / Profimedia Images

Companiile care au deschis „Era AI” testează încrederea investitorilor

Listările Anthropic și OpenAI ar cristaliza o perioadă transformatoare pentru industria tehnologică și piețele globale, inteligența artificială devenind rapid tema definitorie de investiții a deceniului.

OpenAI a declarat mai devreme în cursul acestui an că strânge 110 miliarde de dolari la o evaluare a sa de 840 de miliarde de dolari, de la un grup de investitori importanți. Printre aceștia se numără SoftBank, Amazon și Nvidia.

La acel moment, compania a dezvăluit și că ChatGPT avea peste 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal și peste 50 de milioane de abonați plătitori.

Depunerea documentației pentru listarea pe bursă vine după ce OpenAI a renegociat parteneriatul cu Microsoft, unul dintre primii săi investitori, ceea ce i-a permis pionierului AI să încheie noi înțelegeri cu firme precum Amazon.com și Google.

Investiția timpurie a producătorului Windows, în valoare totală de 13 miliarde de dolari din 2019, a contribuit la ascensiunea rapidă a OpenAI și a susținut creșterea diviziei de cloud Azure a Microsoft.

În martie, OpenAI a declarat că generează venituri de 2 miliarde de dolari pe lună și că se dezvoltă de aproximativ patru ori mai rapid decât companiile care au definit era internetului și a mobilului, inclusiv Alphabet, compania-mamă a Google, și Meta.

La sfârșitul lui 2024 OpenAI avea venituri de aproximativ 1 miliard de dolari, dar într-un trimestru, nu doar o lună. Însă creșterea veniturilor nu se traduce deocamdată în profit.

Pentru cea mai recentă rundă de finanțare, OpenAI a transmis investitorilor că nu se așteaptă să devină profitabilă până în 2030, potrivit unei surse apropiate situației.

ChatGPT, FOTO: Zulfugar Karimov / Alamy / Profimedia

Concurenții OpenAI au câștigat teren

Totuși, revoluția tehnologică lansată de OpenAI a dus rapid la o cursă acerbă, iar investitorii analizează dacă ascensiunea fulminantă a sectorului inteligenței artificiale poate fi susținută.

Anthropic a devenit unul dintre cei mai importanți rivali, cu o cerere în creștere pentru modelul său Claude folosit pentru programare de dezvoltatorii de software, iar un număr limitat de companii de top utilizează modelul său Mythos pentru a descoperi vulnerabilități în cod.

Deși aceste listări de mare amploare ar putea injecta un nou impuls pieței bursiere din SUA, unii bancheri avertizează că ele ar putea, de asemenea, absorbi capital care altfel ar merge către tranzacții mai mici.

„Ceea ce nu își dorește OpenAI este ca lichiditatea de pe piața publică să se epuizeze”, afirmă Gil Luria, director general la D.A. Davidson. „Nu doar SpaceX și Anthropic sunt înaintea sa la coada pentru listare, dar și mari companii publice ar putea strânge zeci de miliarde de dolari fiecare prin emisiuni secundare pe piață, așa cum a făcut recent Google”, spune el.

SpaceX se va lista pe bursă vinerea aceasta.

Drumul de un deceniu al OpenAI către o companie de un trilion de dolari

OpenAI a fost fondată în 2015 ca organizație nonprofit orientată spre cercetare, dar a creat o ramură cu scop lucrativ patru ani mai târziu pentru a finanța costurile tot mai mari ale dezvoltării sistemelor de inteligență artificială.

Structura sa neobișnuită, care oferea organizației nonprofit control asupra entității cu scop lucrativ, a intrat sub o atenție uriașă la sfârșitul lui 2023, când CEO-ul Sam Altman a fost demis pentru scurt timp, înainte de a reveni câteva zile mai târziu, după o revoltă a angajaților.

În decembrie 2024, OpenAI a prezentat planuri de restructurare prin crearea unei corporații de tip „public benefit”, afirmând că această schimbare i-ar permite să atragă mult mai mult capital și să relaxeze restricțiile impuse de organizația sa mamă nonprofit.

Restructurarea OpenAI a devenit rapid controversată după criticile dure venite din partea unuia dintre primii săi investitori, Elon Musk, care ulterior a dat în judecată OpenAI. El i-a acuzat pe Sam Altman și pe alți directori că au transformat organizația nonprofit într-un instrument de îmbogățire privată.

Un juriu din Statele Unite a decis în luna mai în favoarea directorilor de la OpenAI, stabilind că firma nu este responsabilă față de cel mai bogat om din lume pentru presupusa abatere de la misiunea sa inițială de a aduce beneficii umanității.

Verdictul unanim a eliminat o incertitudine importantă în ceea ce privește listarea pe bursă a OpenAI.