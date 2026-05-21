SpaceX se prezintă ca un viitor monopolist interplanetar în documentația de listare pe bursă

SpaceX a depus documentația pentru mult așteptata sa listare pe bursă și susține că o combinație unică de activități și „accentul pus pe integrarea verticală extremă” o fac demnă de banii investitorilor, în pofida pierderilor masive, scrie The Register.

Actele depuse de companie la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA reiau mai multe afirmații făcute de Elon Musk de-a lungul anilor, potrivit căreia obiectivul SpaceX este de a se asigura că conștiința umană poate ajunge printre stele – o călătorie posibilă doar cu ajutorul unor rachete reutilizabile ieftine, al unei inteligențe artificiale puternice care operează în spațiu – unde energia solară este abundentă -, și al unei producții eficiente la scară astronomică.

Documentul susține că doar SpaceX este într-o poziție de a face toate aceste lucruri.

SpaceX scoate în evidență capacitatea sa de a produce și lansa sateliți

Compania lui Musk subliniază că a devenit principalul operator de lansări spațiale din lume printr-un model bazat pe proiectare integrată vertical și producție realizată intern, ceea ce îi permite să fabrice componentele necesare pentru construirea și îmbunătățirea rachetelor sale mai rapid decât oricine altcineva, și fără a depinde de lanțuri de aprovizionare lente.

Această capacitate de producție înseamnă că poate construi și sateliți mai rapid decât oricine altcineva, așa cum a demonstrat prin crearea rețelei sale de internet spațial Starlink.

Compania mai afirmă că va combina și reutiliza expertiza sa în infrastructură satelitară și de calcul pentru a construi centre de date orbitale care folosesc Starlink pentru a comunica cu Pământul.

„Capacitățile noastre de producție de mare volum – combinate cu capacitățile noastre de lansare – ne permit să producem și să desfășurăm mii de sateliți pe an, o propunere nefezabilă economic pentru cei care nu au capacitatea de a transporta mase substanțiale în spațiu”, susține documentația.

„Această capacitate accelerează calendarele noastre de implementare și ne permite să comercializăm constelații întregi cu o eficiență a capitalului pe care credem că este dificil de replicat”, se mai subliniază.

Lansare a unei rachete Starship pregătită de SpaceX în Boca Chica, FOTO: Joe Marino / UPI / Profimedia

Rețeaua de socializare „X” are și ea un rol în viziunea grandioasă a lui Elon Musk

SpaceX își va menține operațiunile eficiente folosind inteligență artificială pe care tot ea o dezvoltă și operează, alimentată de date colectate de pe rețeaua socială „X”.

„Cu aproximativ 350 de milioane de mesaje zilnice, X oferă prospețime, relevanță și conștientizare contextuală pentru Grok, ceea ce credem că reprezintă un diferențiator competitiv”, se arată în documentație, într-o referință la chatbotul creat de xAI, compania de inteligență artificială lansată de Musk în 2023.

Elon Musk anunțase în februarie că SpaceX a achiziționat xAI într-o tranzacție care a evaluat ambele companii la o sumă uriașă. Documentația depusă acum la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA arată însă că SpaceX nu a terminat încă procesul de combinare a afacerilor lui Musk.

„Intenționăm să extindem și mai mult integrarea noastră verticală către proiectarea și producția de cipuri pentru a atenua potențiale viitoare penurii de cipuri la SpaceX, pentru a optimiza performanța infrastructurii de calcul și pentru a reduce, eventual, costurile totale de calcul”, se afirmă în documentație.

Aceasta descrie SpaceX drept o companie care utilizează „modele de afaceri incredibil de dificil de replicat”.

Site-ul specializat în tehnologie The Register notează însă că aceste modele de afaceri întâmpină dificultăți în a genera profit, întrucât documentația dezvăluie că veniturile SpaceX pentru cel mai recent exercițiu financiar complet (anul fiscal 2025) au fost de 18,674 miliarde de dolari. Deși substanțiale, veniturile nu au fost suficiente pentru a împiedica SpaceX să încheie exercițiul financiar cu o pierdere de 4,9 miliarde de dolari.

În primul trimestru al exercițiului financiar 2026, compania a înregistrat pierderi de 4,3 miliarde de dolari, raportat la venituri de 4,7 miliarde de dolari.

Compania spațială din SUA estimează o piață de desfacere uriașă pentru produsele și serviciile sale

Ca toate documentele de acest tip, dosarul depus de SpaceX la autoritatea de reglementare din SUA detaliază riscurile cu care se confruntă compania. SpaceX notează în mai multe locuri din document că s-ar putea ca ideile sale să nu funcționeze sau că ar putea necesita mai mult timp decât se spera pentru a deveni realitate.

Compania a demonstrat acest lucru de multe ori după ce Elon Musk a promis că noi produse și tehnologii spectaculoase sunt iminente, pentru ca apoi să le livreze la ani distanță de termenele anunțate inițial.

Însă tonul general al documentației este unul de optimism extrem, întrucât SpaceX susține că are o piață totală adresabilă (TAM) de 28,5 trilioane de dolari – nu foarte departe de Produsul Național Brut anual al Statelor Unite.

Documentația împarte această piață totală adresabilă în:

370 de miliarde de dolari în Spațiu din soluții bazate pe spațiu;

1,6 trilioane de dolari în Conectivitate, dintre care 870 de miliarde de dolari în Starlink Broadband și 740 de miliarde de dolari în Starlink Mobile, precum și oportunități suplimentare în segmentul enterprise și guvernamental;

26,5 trilioane de dolari în AI, dintre care 2,4 trilioane de dolari în infrastructură AI, 760 de miliarde de dolari în abonamente pentru consumatori, 600 de miliarde de dolari în publicitate digitală și 22,7 trilioane de dolari în aplicații enterprise.”

Această ultimă cifră este mult mai mare decât valorează întreaga industrie IT de astăzi.

Robotul „Optimus” al Tesla prezentat la Shanghai, FOTO: Cfoto / Zuma Press / Profimedia

Elon Musk vrea să ia toate deciziile la SpaceX și după listarea pe bursă

Documentația mai afirmă: „Avem avantajul de a fi fost fondați și conduși de Elon Musk, unul dintre marii vizionari ai generației noastre” și dezvăluie că, după listarea pe bursă, acesta va ocupa funcțiile de „director general, director tehnic și președinte al Consiliului de Administrație și va controla alegerea directorilor noștri.”

Structura acționariatului propusă prin listarea pe bursă „concentrează controlul voturilor în mâinile domnului Musk și ale altor deținători de acțiuni ordinare de Clasa B. Acest lucru va limita sau va elimina capacitatea dumneavoastră de a influența chestiunile corporative și alegerea directorilor noștri”.

The Register subliniază că acest lucru îi lasă pe potențialii investitori să parieze pe Musk și pe faptul că SpaceX va face extraordinar de multe lucruri corect.