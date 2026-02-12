Mutarea făcută de sportivul ucrainean interzis la Jocurile Olimpice de iarnă pentru casca lui specială. Soluția e așteptată în regim de urgență
Vladislav Heraskevich, sportivul ucrainean descalificat, a contestat la Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS / CAS) suspendarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia din proba masculină de skeleton pe motiv că a purtat o cască pe care erau imprimate chipurile unor sportivi ucraineni uciși în timpul războiului cu Rusia, a anunțat joi tribunalul, potrivit Reuters.
El a solicitat reprimirea lui în competiție sau participare la o cursă desfășurată sub supraveghere, a precizat instanța sportivă.
Întrucât Jocurile Olimpice au început la scurt timp după descalificarea lui Heraskevich în cursul dimineții de joi, iar ultimele două curse sunt programate vineri seară, el a cerut CAS să supravegheze o cursă care i-ar permite să rămână în competiție până la decizia finală a curții, a explicat tribunalul.
„Domnul Heraskevich susține că excluderea (lui din competiție, n.r.) este disproporționată, nejustificată de nicio încălcare tehnică sau de siguranță și îi cauzează un prejudiciu sportiv ireparabil”, a precizat CAS, într-un comunicat.
Sportivul a solicitat „ca CAS să-l reintegreze în cadrul OWG (Jocurile Olimpice de Iarnă, n.r.) din 2026 cu efect imediat sau, ca alternativă, să efectueze o cursă oficială supravegheată de CAS până la decizia finală.”
CAS a precizat că va examina în regim de urgență problema, având în vedere circumstanțele.
Sportivul în vârstă de 27 de ani, care se antrenase în Italia purtând o cască pe care erau imprimate numele a douăzeci și patru de compatrioți uciși de când a început invazia rusă, a fost exclus și i s-a spus inițial că îi va fi retrasă acreditarea cu câteva minute înainte de începerea competiției la proba de sanie.
Cu toate acestea, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a transmis ulterior că Heraskevich rămâne suspendat din competiție, dar i se permite să păstreze acreditarea și să rămână la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce președinta Kirsty Coventry a solicitat Comisiei de disciplină să „reconsidere retragerea” acreditării sportivului.
Coventry s-a întâlnit cu Heraskevich joi dimineață, în încercarea de a-l convinge să concureze fără casca lui specială, despre care CIO a spus că încalcă regulile privind exprimarea sportivilor pe terenul de joc.