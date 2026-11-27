Transferul rezervelor de aur păstrate la marile instituții financiare internaționale a fost realizat în doar șase luni, din cauza tensiunilor globale din ultimii doi ani.

Banca Centrală a Indiei (RBI) a adus în țară încă 60 de tone de metal prețios în acest an, iar rezerva sa totală de aur a urcat la 880,52 tone la sfârșitul lunii septembrie, potrivit celui mai recent raport semestrial al instituției, citat de Times of India.

Din această cantitate, 740,13 tone, echivalentul a 84% din totalul rezervelor de aur, sunt depozitate acum pe teritoriul țării, iar restul de 140,39 tone se află la Banca Angliei și la Banca pentru Reglementări Internaționale (BRI).

Cu toate acestea, raportul publicat miercuri arată că aurul a reprezentat o proporție mai mică din rezervele valutare totale ale țării la sfârșitul lunii septembrie. Deși India, una dintre cele mai mari economii ale lumii, a adus mai mult aur în țară, acesta a ajuns să reprezinte doar 14,38% din totalul rezervelor valutare, față de 16,7% cu șase luni în urmă.

De ce își aduce India aurul acasă

RBI a repatriat cele aproximativ 60 de tone de aur în perioada aprilie–septembrie 2026, ca parte a unui proces mai amplu derulat în ultimii doi ani, pe fondul creșterii riscurilor geopolitice. În luna martie, doar 77% din rezervele de aur ale Indiei erau păstrate pe plan intern, scrie sursa citată.

Potrivit raportului RBI, intervalul aprilie–septembrie 2026 a fost marcat de tensiuni geopolitice în Asia de Vest, probleme în aprovizionarea cu energie și politici monetare mai stricte ale marilor bănci centrale.

Prețurile globale ale aurului au scăzut cu aproximativ 9% în acest interval, iar prețul mediu a coborât de la 4.721 de dolari pe uncie în aprilie 2026 la 4.319 dolari în septembrie.

„Prețurile au reacționat la creșterea randamentelor titlurilor de stat americane, la aprecierea dolarului american și la așteptările privind o politică monetară mai restrictivă. Scăderea a avut loc în ciuda cererii continue a investitorilor pentru aur ca activ de refugiu și pentru diversificarea portofoliului”, se menționează în raport.

Rezervele valutare au crescut cu 46,6 miliarde de dolari

Totalul activelor deținute de India a ajuns astfel la 737,78 miliarde de dolari la finalul lunii septembrie, față de 691,11 miliarde la sfârșitul lunii martie. Cele mai recente date publicate vineri de RBI arată un nivel de 705,3 miliarde de dolari.

Din totalul de 608,26 miliarde de dolari în active în valută deținute la sfârșitul lunii septembrie, cea mai mare parte – 529,57 miliarde de dolari – a fost investită în titluri emise de guverne străine. Alte 35,95 miliarde de dolari au fost păstrate sub formă de depozite la alte bănci centrale și la Banca pentru Reglementări Internaționale, iar 42,75 miliarde de dolari au fost depuse la bănci comerciale din străinătate.

„Cu scopul de a explora noi strategii și produse în gestionarea rezervelor, diversificând în același timp portofoliul, o mică parte din rezerve este gestionată de administratori externi de active”, a declarat RBI.

Raportul arată și modificări în structura rezervelor valutare globale. Ponderea dolarului american a scăzut de la 57,18% în primul trimestru al anului 2026 la 56,70% în al doilea trimestru, în timp ce ponderea euro a crescut, în aceeași perioadă, de la 20,04% la 20,60%.

RBI a subliniat că principalele sale priorități rămân siguranța și disponibilitatea rezervelor valutare.