Mutarea lui Ciucu ca să își consolideze susținerea în Consiliul General după o discuție cu Popescu-Piedone. Înțelegerea făcută

Cristian Popescu-Piedone anunță că s-a întâlnit cu primarul general Ciprian Ciucu, întrevedere la capătul căreia cei doi au convenit ca fostul primar al sectoarelor 4 și 5 să nu candideze la postul de primar general în 2028, în schimbul susținerii unor proiecte în Capitală. De asemenea, Piedone a promis sprijin în Consiliul General din partea celor cinci consilieri generali care fac parte din noul său partid, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR).

„Astăzi, la sediul Primăriei Municipiului București, am avut o întâlnire de peste o oră cu primarul general Ciprian Ciucu. Am stabilit să ne sprijinim politic reciproc pentru realizarea acelor proiecte care pot produce o schimbare reală în viața oamenilor. Nu este un cec în alb și nu este o înțelegere ascunsă. Este un angajament politic asumat, bazat pe respect, responsabilitate și cuvântul dat”, a scris Cristian Popescu-Piedone într-o postare pe Facebook.

În momentul de față, partidul lui Popescu-Piedone este reprezentat în Consiliul General de cinci consilieri. Ei au fost aleși pe listele PUSL, însă au fost excluși din partid. La cererea partidului din care au făcut parte, ei își pot pierde mandatele, însă procedura nu a fost finalizată încă, astfel că Ciucu poate conta, cel puțin o vreme, pe o majoritate mai solidă în CGMB.

„Nu voi candida în 2028 la Primăria Capitalei”

„I-am transmis primarului general că, în 2028, nu voi candida la Primăria Capitalei. PNRR va merge mai departe împreună cu consilieri excluși din PUSL, și care se vor alătura proiectului nostru politic. La rândul său, primarul general a înțeles că proiectul meu politic are o altă direcție: consolidarea Partidului Naționalist Reformarea României și intrarea PNRR în Parlament”, susține fostul edil de sector.

El a enumerat apoi mai multe subiecte legate de problemele Bucureștilor pe care le-a discutat cu Ciucu, dintre care unele se referă la Sectorul 5, acolo unde primar este chiar fiul lui Piedone.

„Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, i-a transmis primarului general mulțumiri pentru implicarea în proiectele de reabilitare și modernizare din cartierul 13 Septembrie. Ciprian Ciucu a înțeles nevoile zonei și a accelerat demersurile necesare pentru ca lucrările de reparații stradale, refacere și modernizare urbană să avanseze într-un ritm susținut”, se spune în postare.

Potrivit lui Popescu-Piedone, și Ciprian Ciucu ar fi apreciat colaborarea pe care o are cu actualul primar al Sectorului 5.

„Întâlnirea de astăzi nu rezolvă peste noapte problemele Capitalei. Dar înlătură un obstacol important și deschide o etapă nouă, în care colaborarea poate înlocui conflictul, iar proiectele pot înlocui declarațiile. Am trecut un hop. De aici înainte, cerul este limita, cu o singură condiție: fiecare să își țină cuvântul. Domnule primar general, dacă vă țineți cuvântul, mi-l voi ține și eu!”, a conchis Cristian Popescu-Piedone.

Popescu-Piedone și-a făcut un nou partid

Acesta a demisionat din PUSL, partidul fondat de către Dan Voiculescu, pe 6 septembrie 2025, anunțând totodată că va întemeia o nouă formațiune politică. „Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică! Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid!”, spunea Piedone.

Fiul său, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, 5 consilieri generali și 5 consilieri locali din partea PUSL au fost excluși din partid pe 8 iunie, potrivit unor documente obținute de HotNews.

Toți consilierii riscă să își piardă mandatele dacă decizia rămâne definitivă, inclusiv viceprimarul de la Sectorul 5. Fiul lui Cristian Popescu Piedone își păstrează funcția de primar, dar ar putea rămâne fără majoritatea necesară pentru a-și trece proiectele. Decizia PUSL schimbă jocurile de putere și în Consiliul General al Capitalei.

În Consiliul General sunt 55 de consilieri: PSD – 16 mandate, PNL – 7, Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forţa Dreptei) – 17, REPER – 4, PUSL – 6, AUR – 5 mandate. PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei au împreună 28 de consilieri. PSD, AUR și PUSL aveau 27. După excluderea a cinci consilieri din PUSL, raportul de forțe în CGMB se modifică.

Cât durează excluderea consilierilor

Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a explicat pentru HotNews care sunt pașii prevăzuți de Codul administrativ după excluderea din partid.

„Persoanele excluse pot ataca decizia întâi în forurile interne ale partidului, apoi în instanță, dacă doresc asta. În momentul în care decizia de excludere devine definitivă, prefectul emite ordinul de încetare, înainte de termen, a mandatelor și înștiințează Consiliul General/Consiliul Local și secretarul general. Secretarul general trebuie să facă mai departe toate demersurile”, a explicat prefectul.

Consiliul General/Consiliul Local trebuie să ia act de încetarea mandatelor. Următorii consilieri, aflați pe listele partidului de unde au fost excluși vechii consilieri, trebuie validați de instanță, apoi Consiliul General/Consiliul Local trebuie să valideze noii aleși, spune prefectul.

Andrei Nistor spune că aleșii locali excluși pot rămâne în funcție și până la finalul mandatului, depinde cât va dura procesul.

„Poate să dureze și până la finalizarea mandatelor, depinde cât durează până decizia de excludere rămâne definitivă. Ar trebui să fie o procedură mult mai rapidă, în 30 de zile să fie finalizată”, a explicat prefectul.