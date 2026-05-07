Mutarea rapidă a Poloniei: vrea să primească trupele SUA care se retrag din Germania. Nawrocki va vorbi personal cu Trump

Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în curs „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, au spus oficialii polonezi, potrivit Politico. Publicația Stars and Stripes a analizat deja posibilitatea mutării trupelor retrase din Germania în Polonia sau România.

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat miercuri că Polonia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va încerca să-l convingă personal pe Donald Trump să trimită militarii acolo.

Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în cursul anului viitor, Trump sugerând că reducerile ar putea merge și mai departe.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem gata să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki în timpul exercițiilor NATO din Lituania, potrivit Politico.

El a adăugat că Polonia are deja „infrastructura pregătită” pentru o astfel de mișcare.

Tusk nu ar vrea ca Polonia să „fure” trupe SUA de la aliați

Declarațiile lui Nawrocki vin la câteva zile după ce premierul Donald Tusk a avertizat luni că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliați.

Tusk a mai spus că Polonia ar profita de „orice ocazie” pentru a crește prezența SUA pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană.

Comentariul lui Tusk a atras critici aspre din partea partidului de opoziție Lege și Justiție, tabăra politică a lui Nawrocki, care l-a acuzat că acordă prioritate Berlinului în detrimentul securității poloneze.

Tusk și Nawrocki sunt în conflict pe mai multe teme.

„Discuțiile sunt deja în curs”

Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în curs „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, a declarat miercuri dimineață pentru Polsat News viceministrul polonez de externe, Marcin Bosacki.

El a adăugat că Polonia nu s-ar opune dacă trupele retrase din Germania ar ajunge acolo, deși guvernul nu dorea, de la bun început, ca acestea să fie retrase din Germania.

Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat la o conferință pe tema apărării, desfășurată la Varșovia, că forțele suplimentare ale SUA „vor fi binevenite în Polonia”, indiferent de locul de unde vor fi redislocate.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani. Germania are aproximativ 36.000.

„Mutați militarii spre est!”

Publicația americană pe teme militare Stars and Stripes a analizat zilele trecute posibila destinație a militarilor ce vor fi retrași din Germania, luând în calcul Polonia și România. Există însă probleme.

Weekendul trecut, mai mulți congresmeni americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul Pentagonului de a retrage trupe din Germania, afirmând că, în cazul în care o astfel de măsură va fi pusă în aplicare, aceste forțe ar trebui relocate într-o poziție mai strategică de-a lungul flancului estic al NATO.

Senatorul Roger Wicker, republican din Mississippi, influentul președinte al Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și omologul său din Camera Reprezentanților, deputatul Mike Rogers, republican din Alabama, au emis sâmbătă o declarație comună în care au afirmat că situația de securitate din Europa este prea instabilă pentru a retrage complet din Europa singura brigadă a Armatei aflată în Germania.

„În loc să retragem complet forțele de pe continent, este în interesul (SUA) să mențină o forță de descurajare puternică în Europa prin mutarea acestor 5.000 de soldați (americani) spre est”, au declarat ei.

Stars and Stripes, despre variantele Polonia și România

Potrivit presei americane, reducerea efectivelor din Germania va afecta Regimentul 2 Cavalerie, cu sediul la Vilseck, care numără aproximativ 4.500 de soldați și desfășoară deja frecvent misiuni pe flancul estic.

Unitatea, cu sediul în apropierea frontierei Germaniei cu Republica Cehă, se află deja la o distanță scurtă de mers cu mașina de Polonia.

Însă mutarea permanentă a regimentului cu doar câteva sute de kilometri mai la nord ar necesita o investiție financiară majoră și ar implica proiecte de construcție de amploare, de la o nouă cazarmă și unități de locuit pentru familii până la un magazin și școli pentru copiii de vârstă școlară ai brigăzii, scrie Stars and Stripes.

Deocamdată, condițiile existente în Polonia se situează cu mult sub standardele Armatei privind calitatea vieții soldaților aflați în misiuni de lungă durată, de doi-trei ani.

Situația este similară în țările baltice și în România, state care doresc prezența unui număr mai mare de trupe americane, scrie publicația militară americană.

România a demarat o extindere majoră a Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, însă lucrările sunt la ani distanță de finalizare, observă Stars and Stripes.