Politicianul de centru Gadi Eisenkot, însărcinat de președinte cu formarea viitorului guvern israelian, a invitat partidul Likud al premierului încă în exercițiu Benjamin Netanyahu la negocieri în vederea formării unei eventuale coaliții, transmite France Presse.

Aceste discuții, care urmează să înceapă duminică, reflectă „un angajament real în favoarea formării unui guvern cât mai larg posibil”, a afirmat partidul Yashar al fostului șef al Statului Major.

Eisenkot are la dispoziție până luna viitoare pentru a forma un guvern, în urma alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii octombrie, care nu au general nicio majoritate absolută, nici pentru tabăra sa, nici pentru cea a prim-ministrului demisionar.

Însă blocul său este divizat cu privire la strategia de urmat pentru a-și asigura o majoritate guvernamentală, între o alianță cu ultraortodocșii, un pact cu partidele arabe sau un guvern de uniune națională cu domnul Netanyahu.

„Pentru a lua în considerare toate opțiunile”, Eisenkot „a solicitat echipei de negociere a partidului să-și invite omologii din Likud la o serie de discuții”, a precizat Yashar într-un comunicat.

Reprezentanți ai celor două partide s-au întâlnit duminica trecută.

Deși a declarat deja că este deschis la formarea unui guvern cu membri ai Likud, Eisenkot a exclus totuși să se alăture unei coaliții conduse de prim-ministrul în exercițiu.

Partidul lui Netanyahu pune condiții

La scurt timp după anunțul lui Yashar, Likud a impus mai multe condiții pentru a se alătura unui guvern de uniune – o opțiune pentru care pledează prim-ministrul în exercițiu –, cerând în special încetarea „tuturor atacurilor personale și a incitărilor la ură” care, potrivit acestuia, îl vizează pe Netanyahu și guvernul său.

Partidul Likud a solicitat, de asemenea, o declarație comună prin care ambele tabere să se angajeze să formeze un guvern care să includă „toate partidele care susțin existența Statului Israel ca stat-națiune al poporului evreu”, fără participarea partidelor arabe.

Netanyahu și blocul său critică aspru aceste formațiuni, care dețin 19 locuri în parlament și se opun menținerii sale în funcție, acuzându-le în special pe liderii acestora – care au condamnat atacul lansat de Hamas la 7 octombrie 2023 – că refuză să califice mișcarea islamistă palestiniană drept organizație „teroristă”.

Likud a propus, de asemenea, o serie de principii directoare pentru un guvern de uniune națională, printre care respingerea creării unui stat palestinian, menținerea zonelor ocupate de Israel în Siria, Liban și Gaza, precum și un acord privind problema recrutării evreilor ultraortodocși.

O figură importantă din tabăra lui Eisenkot, fostul prim-ministru Naftali Bennett, a declarat totuși sâmbătă că partidul său va refuza să se alieze cu „Netanyahu sau blocul său, indiferent de circumstanțe”.

Vineri, Eisenkot – al cărui bloc numără 48 de deputați în Knesset, unde majoritatea absolută este de 61 de aleși – a subliniat că nu dorește ca negocierile să se prelungească, afirmând că este dispus să apară la votul Parlamentului un guvern minoritar.