Muzeul Național Brâncuși, într-o avansată stare de degradare, necesită ”restaurare în totalitate”

Casa „Barbu Gănescu” din Târgu Jiu, ce găzduiește din 2019 Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, este într-o avansată stare de degradare și anul viitor va intra într-un program de reabilitare, potrivit managerului interimar al instituției.

De altfel, 2026 e desemnat „Anul Constantin Brâncuși”, celebrând un secol și jumătate de la nașterea sculptorului, iar muzeul din Gorj va lansa Trienala de sculptură ce poartă numele artistului care a locuit în Casa „Barbu Gănescu” în perioada în care a lucrat la Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”.

Imobilul necesită lucrări de restaurare și amenajare, fiind unul dintre cele 14 obiective de investiții incluse în proiectul „Temelii Culturale”, finanțat printr-un acord-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) și va fi implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului – UMP.

