„N-are sens să ne mințim”. Clotilde Armand admite „scorul rușinos” al USR în București și vorbește despre o coaliție cu PNL, într-un mesaj care nu-l menționează pe Ciucu

„PNL – aripa Bolojan este câștigător și asta e bine pentru reforme”, a spus Clotilde Armand luni dimineață, după alegerile pentru primarul Bucureștiului, într-o postare pe Facebook, observând că „coaliția PNL+USR a reușit să adune aproape 50% din opțiunile bucureștenilor”.

Fosta primăriță a sectorului 1 din București a admis scorul slab al USR la alegerile de duminică, într-o postare pe Facebook în care nu l-a menționat pe câștigătorul scrutinului și noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

„Pentru USR, această rundă de alegeri aduce o pierdere care necesită o analiză sinceră. Avem un scor rușinos… n-are sens să ne mințim”, a scris luni Clotilde Armand.

„Este crucial să identificăm ce mesaje nu au ajuns, unde s-au făcut greșeli și ce structuri au avut de suferit. Fără o reflecție adevărată, viitorul nostru devine imposibil”, a adăugat ea.

Armand a sugerat în același timp o alianță cu PNL, observând că „coaliția PNL+USR a reușit să adune aproape 50% din opțiunile bucureștenilor, un semnal puternic că extremismul și propaganda toxică nu au câștigat în Capitală”.

Ea a felicitat de altfel „aripa Bolojan” din PNL, deși nu l-a menționat și pe Ciprian Ciucu.

„Scorul obținut de candidatul PNL nu este doar o victorie numerică, ci și o validare în PNL a d-lui Bolojan, axat pe ordine, reformă și management profesionist. Personal eu mă bucur de asta și sper ca gruparea Thuma-Hellvig-Tuță să devină tot mai puțin vocală și influentă în București. Așadar, felicitări lui Bolojan pentru performanța de aseară”, a spus ea.

În același timp, Armand a remarcat prezența scăzută la vot, pe care a spus că o consideră „alarmantă”.

„Până la finalul zilei de vot, doar 32,70% dintre bucureștenii cu drept de vot au participat, în comparație cu 36,93% în scrutinul de anul trecut. Aceasta înseamnă că aproape 70% dintre bucureșteni nu au avut cu cine vota pentru Primăria Generală și au ales să stea acasă. Când atât de mulți cetățeni aleg să nu își exprime opțiunea, se creează un vid care poate favoriza fenomenele pe care le respingem: populismul și extremismul”, a spus Armand.

Candidatul USR Cătălin Drulă a obținut un scor sub așteptări la alegerile din 7 decembrie. El a pierdut cursa pentru Primăria București, clasându-se pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu.

Drulă a recunoscut victoria lui Ciucu și l-a lăudat. În campanie îl atacase violent

În prima reacție după afișarea rezultatelor exit-pollurilor, Drulă a recunoscut victoria lui Ciucu, candidat pe care l-a atacat virulent în campanie.

”Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să-şi găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte şi să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim şi despre lucrurile mai puţin plăcute care s-au întâmplat în Bucureşti, pentru că este important să le corectăm pentru viitor şi aici mă refer în principal la urbanism, în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizaţiile de construire la Primăria Capitalei şi referendumul votat de bucureşteni trebuie implementat de urgenţă, este şi jalon în PNRR”, a declarat Cătălin Drulă.

El a precizat că prima problemă pentru Ciprian Ciucu este bugetul pentru 2026.

”De asemenea, problema bugetului, prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026. Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului şi noi o să susţinem cu aceeaşi tărie. Cerem tuturor partidelor să susţină această lege. Vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraş”, a transmis Cătălin Drulă.