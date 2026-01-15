Nămeți până la etajul 2 și cel puțin doi ruși morți îngropați de zăpada căzută de pe acoperiș. Furtuna de iarnă face ravagii în Peninsula Kamceatka

Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski din Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce au fost îngropați de zăpada căzută de pe acoperișuri, au anunțat joi autoritățile locale, informează The Moscow Times. Localnicii au fost avertizați să evite deplasările.



Peninsula Kamceatka traversează un episod sever de iarnă, fiind în cea mai mare parte paralizată de o serie de furtuni violente. Începând de luni, în peninsula din estul Rusiei s-au înregistrat vânturi puternice și o cantitate record de ninsori.

Primarul a decretat stare de urgență

Primarul din Petropavlovsk-Kamceatski, Evgheni Beliaiev, a declarat, joi, stare de urgență în oraș la puțin timp după decesul celor două persoane, într-o încercare de a debloca mai multe resurse pentru a deszăpezi orașul.

Edilul a dat vina pe companiile locale pentru că nu au curățat prompt acoperișurile și că acestea așteaptă să treacă furtuna de zăpadă.

Filiala regională a Comitetului de Investigații din Rusia a anunțat că a deschis dosar penal privind încălcările normelor de siguranță soldate cu decesul unui bărbat în vârstă de 60 de ani, ucis de zăpada căzută de pe acoperișul unui bloc cu două etaje.

Troiene în Petropavlovsk-Kamceatski. Ulyana Lavtsevich / Zuma Press / Profimedia

Localnicii, îndemnați să fie atenți

Ministrul Situațiilor de Urgență din regiunea Kamchatka, Serghei Lebedev, a declarat ulterior că un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost îngropat de viu în zăpada căzută de pe acoperișul unei case cu un etaj. Paramedicii au sosit la fața locului și au încercat să-l resusciteze pe bărbat, dar a fost prea târziu, a adăugat Lebedev.

„Vă îndemn încă o dată să fiți atenți la grămezile uriașe de zăpadă care s-au format pe acoperișuri în timpul ciclonului”, a declarat ministrul într-un comunicat. „Temperaturile au crescut, așa că zăpada a început să cadă de pe acoperișuri.”

Zăpada ajunge până la etajul al doilea în uneele zone din orașul Petropavlovsk-Kamceatski din Orientul Îndepărtat al Rusiei. Sursă foto: Ulyana Lavtsevich / Zuma Press / Profimedia

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip care arată echipele de salvare săpând tuneluri prin bancuri mari de zăpadă pentru a ajunge la locuitorii în vârstă blocați în casele lor.

Cartiere întregi, îngropate sub zăpadă

Viața în Kamchatka a fost practic blocată după câteva zile de ninsori abundente și vânturi puternice. Școlile au fost închise, iar transportul public a fost suspendat în capitala regională Petropavlovsk-Kamceatski, unde cartiere întregi au fost îngropate sub zăpadă.

Videoclipuri distribuite de un rezident din oraș publicației The Moscow Times au arătat movile de zăpadă ajungând până la etajul doi al blocurilor și localnici care lucrau împreună pentru a îndepărta zăpada care bloca intrările în imobile.

Meteorologii au avertizat asupra vremii severe de iarnă în Kamchatka, cu ninsori abundente, viscol și vânturi puternice așteptate până joi inclusiv.