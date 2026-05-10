Narendra Modi le cere indienilor să facă economie la carburanți. Motivul invocat de premier

Premierul indian Narendra Modi le-a cerut duminică concetăţenilor săi şi întreprinderilor să-şi modereze consumul de combustibil şi să reintroducă telemunca pentru a reduce cererea de benzină şi motorină, în contextul în care creşterea vertiginoasă a preţurilor mondiale la energie, ceea ce pune presiune pe rezervele valutare ale ţării, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Persoanele fizice şi companiile ar trebui să acorde prioritate revenirii la munca de acasă şi la reuniunile online, practici adoptate pe scară largă în perioada de vârf a pandemiei de COVID-19, a declarat Modi, afirmând că toate acestea vor fi în beneficiul naţiunii.

Modi a subliniat că preţurile ridicate la hidrocarburi pe pieţele mondiale obligă India să-şi conserve rezervele valutare prin limitarea consumului de produse petroliere.

Criza energetică mondială provocată de războiul din Golful Persic survine la trei luni după ce Statele Unite și India au anunțat un acord comercial care prevede inclusiv că a cincea economie a lumii va înceta să cumpere petrol rusesc.

Președintele Donald Trump declara că SUA vor reduce taxele vamale reciproce aplicate Indiei de la 25% la 18%, după ce prim-ministrul Narendra Modi a fost de acord să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Washingtonul ar urma, de asemenea, să renunțe la o taxă vamală suplimentară de 25% impusă Indiei din cauza achizițiilor sale de petrol din Rusia.

Trump a anunțat această suprataxă vamală în luna august a anului trecut, afirmând că scopul ei este de a presa Rusia să încheie un acord de pace cu Ucraina prin tăierea surselor de finanțare pentru mașinăria sa de război.