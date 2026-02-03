„Diavolul e în detalii”: Ce prevede acordul prin care India a promis SUA că nu va mai cumpăra petrol rusesc

Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi se îmbrățișează la finalul reuniunii în format extins a summitului BRICS de la Kazan, Rusia, pe 23 octombrie 2024. FOTO: Alexander Nemenov / AP / Profimedia

După luni de negocieri, Statele Unite și India au anunțat luni un acord comercial care prevede inclusiv că a cincea economie a lumii va înceta să cumpere petrol rusesc, însă lipsa detaliilor și a unui calendar clar a generat îndoieli privind rapiditatea cu care acesta poate fi transformat într-un tratat cu caracter obligatoriu și dacă cele două națiuni pot depăși tensiunile din anul trecut, relatează CNBC.

Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor reduce taxele vamale reciproce aplicate Indiei de la 25% la 18%, după ce prim-ministrul Narendra Modi a fost de acord să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Washingtonul ar urma, de asemenea, să renunțe la o taxă vamală suplimentară de 25% impusă Indiei din cauza achizițiilor sale de petrol din Rusia.

Trump a anunțat această suprataxă vamală în luna august a anului trecut, afirmând că scopul ei este de a presa Rusia să încheie un acord de pace cu Ucraina prin tăierea surselor de finanțare pentru mașinăria sa de război.

Președintele SUA a declarat acum că noul acord prevede că India își va reduce la zero taxele vamale și barierele netarifare pentru bunurile americane și că țara de pe subcontinentul indian a fost de acord să cumpere produse din SUA în valoare de 500 de miliarde de dolari. Trump nu a oferit detalii suplimentare privind calendarul sau sectoarele vizate.

Premierul Indiei nu a spus nimic despre reducerea achizițiilor de petrol rusesc

Modi a confirmat noua rată de 18% a taxelor vamale într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua „X”, numind acordul un pas către restabilirea stabilității și a impulsului în relațiile bilaterale.

„Aștept cu interes să lucrez îndeaproape cu [președintele Trump] pentru a duce parteneriatul nostru la niveluri fără precedent”, a spus Modi. Liderul indian nu a menționat însă petrolul rusesc și nici afirmația lui Trump potrivit căreia India ar elimina taxele aplicate produselor americane.

Relațiile dintre cei doi parteneri de lungă durată s-au deteriorat rapid în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, după ce acesta a susținut că ar fi mediat încheierea conflictului dintre India și Pakistan în luna mai – o caracterizare respinsă de New Delhi. Tensiunile s-au adâncit și după ce Washingtonul a impus taxa vamală suplimentară din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale Indiei. La New Delhi nu a trecut neobservat faptul că China, cel mai mare importator de energie rusească, a fost scutită.

„Diavolul stă în detalii”, a declarat pentru CNBC Evan Feigenbaum, vicepreședinte pentru studii la Carnegie Endowment for International Peace, estimând că New Delhi se va abține de la orice angajament „explicit” legat de petrolul rusesc.

Feigenbaum s-a arătat, de asemenea, sceptic față de obiectivul Indiei de a atinge pragul de achiziții de bunuri americane în valoare de 500 de miliarde de dolari, numindu-l „destul de forțat”.

SUA au rămas cel mai mare partener comercial al Indiei și un partener-cheie în domeniile apărării, tehnologiei și producției avansate.

Comerțul total cu bunuri și servicii dintre cele două țări a crescut cu peste 8%, ajungând la 212,3 miliarde de dolari în 2024, potrivit datelor oficiale americane. Exporturile de bunuri ale SUA către India au crescut cu 3%, la 41,5 miliarde de dolari în 2024, în timp ce exporturile de servicii au crescut cu 16%, până la 41,8 miliarde de dolari față de anul precedent.

Containere maritime pentru transport marfă, FOTO: Shutterstock

Resetare strategică în relațiile dintre SUA și India?

Acordul comercial oferă un respiro major Indiei, care se confrunta cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de taxe vamale impuse de SUA în rândul marilor economii.

Noua rată de 18% ar fi ușor mai favorabilă decât cea impusă Pakistanului, care se confruntă cu o taxă vamală de 19%, precum și decât cotele de 20% aplicate Vietnamului și Bangladesh-ului, competitori regionali importanți în sectorul manufacturier.

„Acest acord comercial este exact ceea ce era nevoie: o măsură de consolidare a încrederii, care poate ajuta cele două părți să gestioneze problemele lor diverse – inclusiv tot capitalul de încredere pe care administrația Trump l-a risipit la New Delhi în ultimele luni”, a declarat pentru CNBC Mark Linscott, cercetător senior pentru India la Atlantic Council și fost oficial american în domeniul comerțului.

Majoritatea acordurilor încheiate de Trump cu parteneri comerciali au rămas la stadiul de cadre generale, cu puține detalii și termene de implementare incerte. Persistă, de asemenea, întrebări juridice privind dacă președintele are autoritatea de a finaliza acorduri comerciale obligatorii fără aprobarea Congresului.

„Sper să văd implementarea acestui acord. Dar, dincolo de asta, cele două părți ar trebui să intre în următoarea fază a negocierilor și să abordeze un set mai larg de probleme”, afirmă Linscott, menționând în special domenii precum securitatea economică, barierele tehnice în calea comerțului, comerțul digital și drepturile de proprietate intelectuală.

Momentul anunțului acordului SUA-India a venit la o săptămână după ce New Delhi a finalizat un amplu acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, o mișcare despre care analiștii spun că a adăugat urgență negocierilor cu Washingtonul.

Deși acordul cu UE a redus o parte din presiunea asupra guvernului lui Modi, oferind o ancoră economică occidentală alternativă în contextul volatilității globale a taxelor vamale, acordul cu SUA „are o greutate strategică mai mare”, afirmă Arpit Chaturvedi, consilier pentru Asia de Sud la Teneo.

„Stabilizarea relațiilor comerciale cu Washingtonul depășește, așadar, simpla aritmetică tarifară și consolidează poziția Indiei în cadrul lanțului de aprovizionare occidental și al calculului strategic”, subliniază Chaturvedi, numind acordul un reset al relațiilor strategice India-SUA.

Donald Trump și Narendra Modi, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Neîncredere în creștere între Washington și New Delhi

Deși ambele națiuni au salutat acordul comercial ca pe un moment de referință, analiștii spun că este puțin probabil ca acesta să șteargă complet neîncrederea strategică acumulată în ultimul an.

„Să nu vorbim ca și cum ultimele șase luni nu s-ar fi întâmplat sau ca și cum ar fi dispărut pur și simplu, «puf», într-un nor magic de praf de zâne și fum”, afirmă Feigenbaum.

Repararea relației SUA-India ar putea necesita mai mult efort decât a fost nevoie pentru a o destrăma. Pe măsură ce relațiile cu administrația Trump s-au deteriorat, Modi a căutat să aprofundeze angajamentul față de China și Rusia, la un summit desfășurat la Beijing anul trecut.

Potrivit CNBC, legăturile Indiei cu Rusia vor rămâne probabil o problemă sensibilă pentru Trump, în timp ce New Delhi încearcă un exercițiu de echilibru diplomatic: menținerea unor relații stabile cu Moscova fără a-l enerva pe Trump.

„Chiar dacă și-a schimbat și va continua să-și schimbe structura importurilor de petrol, îndepărtându-se de Rusia, India va dori totuși să păstreze relațiile stabile”, consideră Farwa Aamer, directoare pentru Inițiativele pentru Asia de Sud la Asia Society.

La sfârșitul anului trecut, rafinăriile de stat din India au semnat primul lor acord pe termen lung cu SUA pentru importul a 2,2 milioane de tone de gaz petrolier lichefiat în 2026, ca parte a eforturilor New Delhi-ului de a obține un pact comercial cu Washingtonul. De asemenea, rafinăriile private din India ar fi redus achizițiile de petrol rusesc în luna ianuarie.

Fără a menționa Rusia, Modi a spus în mesajul său de pe X că „leadershipul președintelui Trump este vital pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea globală. India sprijină pe deplin eforturile sale pentru pace”.

„Este nevoie de mai mult pentru a proteja relația și pentru a ne asigura că există suficientă reziliență pentru a face față provocărilor viitoare”, spune Basant Sanghera, un alt expert de la The Asia Group. El subliniază că ambele părți trebuie să finalizeze întâi un text cu valoare juridică obligatorie, subliniind că reducerile de taxe vamale reciproce reprezintă doar prima fază a acordului bilateral.