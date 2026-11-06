NASA a anunțat următorul său avion experimental, „un nou început pentru aeronautică”

NASA a oferit noi informaţii cu privire la următorul său avion experimental, prototipul X-70 Fractal, despre care susţine că va reprezenta „un nou început în aeronautică”, potrivit Space.com, preluat de Agerpres.

Informaţiile se referă la modul în care va arăta acest avion, odată ce va fi construit. Agenţia spaţială americană a publicat o scurtă declaraţie prin care a anunţat acest avion experimental – un vehicul de testare extrem de manevrabil, dotat cu o „tehnologie de control al zborului rapid reconfigurabilă”, care va permite înlocuirea componentelor externe şi interne chiar în timpul operării.

Potrivit comunicatului, această arhitectură modulară va oferi NASA posibilitatea de a „explora manevrabilitatea aeronavelor în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum în zborurile cu echipaj uman”.

Anunţul a fost însoţit de o imagine generată cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care se pot observa două derive verticale înclinate, ieşind dintr-un nor de fum.

Concept al aeronavei X-70. Foto: nasa.gov

Deşi imaginea oferă puţine indicii despre forma finală pe care o va avea X-70, derivele amintesc, într-o oarecare măsură, de cele ale aeronavelor Lockheed Martin F-22 Raptor sau Boeing F/A-18 Super Hornet.

Deriva este partea fixă a ampenajului vertical al unui avion. Funcţia sa principală este de a asigura stabilitatea direcţională în zbor.

„X-70 Fractal oferă NASA o platformă de înaltă performanţă, cu echipaj uman, pentru a testa tehnologii avansate de control al zborului, manevrabilitate şi alte inovaţii de ultimă oră în condiţii reale de zbor”, a declarat Jared Isaacman, administratorul NASA.

Conform şefului NASA, aeronava, care se preconizează că va zbura pentru prima oară peste 2 ani, este „doar o parte a acestui nou început pentru aeronautică”.

„Iată de ce vin oamenii la NASA: pentru a construi, pentru a învăţa şi, cel mai important, pentru a zbura”, a adăugat Isaacman.

Comunicatul NASA oferă, de asemenea, detalii suplimentare despre capacităţile modelului X-70. Potrivit agenţiei, Fractal va zbura cu o viteză de croazieră de Mach 0,75 – similară cu cea a unui Boeing 737 Classic. X-70 va putea atinge altitudini de până la 13,7 kilometri şi va avea o autonomie de peste 2.777 de kilometri.

Avionul X-70 Fractal va putea, de asemenea, să transporte aproximativ 900 kg de încărcături experimentale, atât în interior, cât şi la exterior, ceea ce va oferi „o gamă largă de oportunităţi pentru cercetare şi teste în zbor”, a mai precizat NASA în comunicat.

NASA a adăugat că aeronava va avea o greutate la decolare de 4.535 de kilograme, o valoare similară cu cea a aeronavei experimentale Model 437 Vanguard, dezvoltată de Scaled Composites şi Northrop Grumman. De altfel, cele două aeronave au o siluetă asemănătoare – cel puţin în imaginea generată de inteligenţa artificială cu X-70 Fractal, publicată până acum de NASA.