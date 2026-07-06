NASA caută voluntari care să trăiască izolați de lumea exterioară timp de un an

Pentru cei care s-au săturat de geopolitica de pe Pământ, NASA caută voluntari dispuși să petreacă un an trăind și lucrând în condiții de izolare, în pregătirea unei călătorii către un alt corp ceresc, scrie The Register.

Agenția spațială americană urmează să desfășoare, nu mai devreme de august 2027, o simulare de misiune în spațiul îndepărtat, pentru a înțelege ce s-ar putea întâmpla cu echipajele unor viitoare misiuni către Lună sau Marte.

Centrul Spațial Johnson din Houston va găzdui participanții voluntari, care vor lua parte timp de un an la o simulare „Moon and Mars Exploration Analog”, concepută pentru a contribui la menținerea în siguranță și la pregătirea viitorilor astronauți pentru misiuni de lungă durată pe Planeta Roșie sau pe satelitul natural al Pământului.

Simularea ar putea contribui de asemenea la elaborarea planurilor pentru o prezență umană permanentă pe Lună, prin intermediul proiectului „Moon Base” al agenției și al viitoarelor misiuni Artemis. Nasa a anunțat luna trecută astronauții aleși pentru viitoarea misiunea Artemis III. Aceasta va fi o demonstrație de andocare a navelor spațiale pe orbita Pământului care va avea loc anul viitor și în cadrul căreia vor fi testate pentru prima dată în spațiu modulele de aterizare lunare ale companiilor SpaceX și Blue Origin.

Ce condiții pune NASA voluntarilor care vor să participe la experiment

În ceea ce privește simularea de trăire în izolare anunțată acum, această experiență se va desfășura în două habitate izolate.

Anunțul NASA nu precizează dacă participanții vor avea posibilitatea de a comunica măcar ocazional cu exteriorul, însă stabilește cerințe fizice și educaționale, precum și disponibilitatea de a participa la un proces de selecție care se va desfășura pe parcursul mai multor zile și de a trece o evaluare psihologică.

NASA acceptă drept voluntari cetățeni americani sau care dețin o „Carte verde”, care oferă imigranților dreptul de a munci și locui permanent în Statele Unite.

„Candidații trebuie, de asemenea, să manifeste un interes puternic pentru experiențe unice și pline de satisfacții și să fie motivați să contribuie la activitatea NASA de pregătire pentru șederi îndelungate pe suprafața Lunii și pentru prima misiune cu echipaj uman către Marte”, se arată în anunț.