NASA concediază sute de angajați ai renumitului laborator JPL, punând în pericol un obiectiv cheie al SUA

Nava spațială „Europa Clipper” a NASA este văzută în timpul unui tur de presă desfășurat într-o cameră sterilă a Facilității de Asamblare a Navelor Spațiale de la Jet Propulsion Laboratory (JPL), pe 11 aprilie 2024, FOTO: NASA/JPL-Caltech/Johns Hopkins APL/Ed Whitman / Sciencephoto / Profimedia

Aproximativ 550 de angajați ai Laboratorului pentru Propulsie cu Reacție (Jet Propulsion Laboratory – JPL) din cadrul NASA au fost concediați, în a patra rundă de disponibilizări de la începutul anului trecut, relatează Gizmodo.

Într-o actualizare publicată luni, directorul JPL, Dave Gallagher, a anunțat că laboratorul din California va trece printr-o reducere de personal care va afecta aproximativ 11% din forța sa de muncă, în domeniile tehnic, administrativ și de suport. Gallagher a spus că reducerea face parte dintr-o reorganizare începută în luna iulie și nu are legătură cu actuala suspendare a activității guvernului american.

„Recunosc că este un nivel uriaș de schimbări într-un timp scurt și că va fi o provocare pentru întreaga noastră comunitate în săptămânile următoare”, a scris Gallagher într-un memoriu intern adresat angajaților JPL.

„Deși nu este ușor, cred că aceste măsuri, luate acum, vor ajuta laboratorul să se transforme la scara și în ritmul necesare pentru a contribui la atingerea celor mai îndrăznețe ambiții ale omenirii în spațiu”, a adăugat el.

Fondat în anii 1930, JPL este specializat în proiectarea și operarea sondelor spațiale robotice. A fost responsabil, printre altele, pentru misiunile Voyager, Galileo, Cassini, Mars Pathfinder, precum și pentru roverele trimise pe Marte, inclusiv Curiosity” și Perseverance.

Laboratorul este faimos pentru rolul său esențial în explorarea sistemului solar și pentru contribuțiile majore la dezvoltarea tehnologiilor de propulsie, navigație spațială și comunicații interplanetare. Experți ai săi au fost intervievați de-a lungul anilor pentru numeroase documentare pe subiecte legate de știință și spațiu.

Laboratorul din cadrul NASO a pierdut peste 1.000 de angajați

Odată cu această cea mai recentă reducere de personal, JPL a concediat peste 1.500 de angajați și contractori în patru runde de tăieri începând din ianuarie 2024. Prima rundă a dus la concedierea a 100 de contractori, urmată de 530 de angajați și alți 40 de contractori în februarie 2024. În noiembrie acelui an, alți 325 de angajați au fost concediați.

Laurie Leshin, directoarea laboratorului în timpul concedierilor din 2024, a invocat constrângerile bugetare și incertitudinile legate de misiunea Mars Sample Return, condusă de JPL, ca motiv al reducerilor. În mai 2025, la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a prezentat cererea sa de tăieri bugetare pentru anul fiscal 2026, Leshin a demisionat invocând „motive personale” și a fost înlocuită de Gallagher.

Acea cerere bugetară urmărea reducerea bugetului total al NASA cu aproape 6 miliarde de dolari comparativ cu 2025, punând în pericol unele dintre cele mai ambițioase misiuni ale agenției. Acum, soarta acelor misiuni atârnă în balanță, în timp ce SUA au intrat în a treia săptămână de suspendare a activității guvernului din cauza disputelor privind bugetul public.

NASA, în contradicție cu propria sa misiune de a reveni pe Lună?

Cu două zile înainte de suspendarea activității guvernului, legiuitorii democrați din Comitetul pentru Comerț al Senatului au publicat un raport în care acuza Biroul pentru Buget al Casei Albe că a presat NASA timp de luni întregi să aplice reduceri „devastatoare” prevăzute în propunerea de buget pentru 2026. Raportul a citat dovezi obținute din documente ale avertizorilor de integritate și din interviuri.

Conducerea JPL a reiterat că această ultimă reducere de personal face parte dintr-un proces de reorganizare care nu are legătură cu suspendarea activității guvernului. Totuși, ea are loc într-un context de presiune politică percepută de a reduce dimensiunea NASA, indiferent dacă cererea bugetară a lui Trump pentru agenție va fi sau nu aprobată în cele din urmă.

„Am vorbit cu mai multe persoane cărora li s-a spus direct că asta se întâmplă”, a declarat Keith Cowing, astrobiolog și fost angajat NASA, în prezent editor al publicației NASA Watch, pentru site-ul tech Gizmodo.

„[NASA] avea un ordin verbal intern care spunea: acesta este bugetul după care lucrați, iar dacă are loc o suspendare a activității, acolo ajungem”, a adăugat Cowing.

Potrivit experților, eforturile administrației Trump de a slăbi forța de muncă a NASA subminează obiectivul de a depăși China în cursa de a pune din nou astronauți pe Lună și de a menține leadership-ul Statelor Unite în spațiu. Aceștia atrag atenția că, chiar dacă NASA ar fi ferită de reduceri bugetare majore și de anularea unor misiuni importante, pierderea a mii de ingineri și oameni de știință va afecta inevitabil capacitatea agenției de a atinge obiective atât de ambițioase.

„Dacă într-adevăr vrei ca NASA să fie acel lider – nu doar să câștige, ci și să arate de ce a câștigat – ai face exact opusul a ceea ce faci acum la NASA”, subliniază Cowing.