NASA pregătește avionul supersonic experimental X-59 „Quesst” pentru testul final

Avionul supersonic experimental X-59 „Quesst” al NASA a efectuat recent cel de-al 25-lea zbor, acumulând un număr considerabil de kilometri în aer înainte ca nivelul său de zgomot să fie supus testelor, relatează Gizmodo.

X-59 a decolat pe 21 august de la Centrul de Cercetări pentru Zbor „Armstrong” al NASA din California pentru cel mai recent dintr-o serie de zboruri de testare reușite. Aeronava a zburat timp de 72 de minute, atingând o viteză de Mach 1,2 și o altitudine de aproximativ 14.000 de metri, potrivit NASA.

La fel ca în cazul tuturor zborurilor sale de testare de până acum, aeronava a fost însoțită de un avion F-15 al NASA, folosit pentru monitorizare. „Boom”-urile sonice produse de avionul de urmărire au acoperit orice zgomot produs de X-59, însă acest lucru se va schimba în curând.

NASA se pregătește în sfârșit să evalueze zgomotul mult mai redus al aeronavei experimentale spre sfârșitul acestui an, supunând tehnologia sa inovatoare unui test în condiții reale.

Viteze supersonice pentru avionul X-59 „Quesst”

X-59 este conceput pentru a depăși viteza sunetului fără să producă zgomotul puternic și exploziv cunoscut sub numele de „bang” sau „boom” sonic. După ani de dezvoltare, aeronava a depășit pentru prima dată viteza sunetului pe 5 iunie, atingând o viteză maximă de aproximativ Mach 1,1, adică 1.147 de kilometri pe oră.

De atunci, NASA a continuat să testeze performanțele aeronavei înainte de a o trece în următoarea etapă.

„Fiecare punct de testare ne-a confirmat modelele și predicțiile și ne-a consolidat încrederea în randamentele aeronavei. Fiecare zbor ne apropie de trecerea la următoarea etapă, în care vom demonstra capacitățile X-59 de a efectua zboruri supersonice silențioase”, a declarat într-un comunicat Cathy Bahm, manager de proiect la NASA.

Inginerii NASA speră să audă un „pocnet” sonic

În timpul așa-zisei etape de „validare acustică”, cercetătorii vor măsura în detaliu semnătura acustică supersonică a aeronavei, pentru a confirma că X-59 funcționează într-adevăr conform specificațiilor și produce un „pocnet” sonic mai silențios, mai degrabă decât un „bang” sonic.

Dacă testul va fi unul reușit, aeronava experimentală ar putea deschide calea pentru zborurile supersonice comerciale deasupra uscatului.

„Validarea acustică va supune testării instrumentele și metodele utilizate pentru proiectarea X-59 — instrumente care, în cele din urmă, ar putea deveni parte din ADN-ul fiecărei aeronave supersonice comerciale viitoare”, a declarat Larry Cliatt, responsabilul tehnic pentru validarea acustică în cadrul misiunii „Quesst” a NASA

„Va fi o campanie de zbor complexă și solicitantă, axată pe demonstrarea faptului că X-59 poate produce acel pocnet sonic silențios pe care a fost proiectat să îl obțină”, a subliniat acesta.

Un avion X-59 „Quesst” în timpul testelor de zbor, FOTO: SWNS / Profimedia

De ce vrea NASA un avion supersonic silențios

Atunci când avioanele depășesc viteza sunetului – Mach 1 – ele produc un zgomot puternic, exploziv. Sunetul este cauzat de undele de șoc generate de vitezele extreme.

Administrația Federală pentru Aviație din SUA a interzis încă din 1973 zborurile supersonice ale aeronavelor civile deasupra uscatului, pentru a nu speria populația din orașele survolate.

NASA a început dezvoltarea aeronavei sale supersonice silențioase în urmă cu aproape un deceniu, plătind 518 milioane de dolari companiei Lockheed Martin pentru construirea modelului X-59.

Designul ascuțit al aeronavei este conceput pentru a reduce variațiile de presiune care ajung la sol, iar motorul este montat deasupra pentru a diminua cantitatea de zgomot care se propagă spre sol.

În loc să producă un „boom” sonic, aeronava X-59 este proiectată să atenueze zgomotul și să genereze un „pocnet sonic” atunci când depășește viteza sunetului, potrivit NASA.