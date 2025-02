„Nașul” AI se teme că sistemele cu inteligență artificială vor controla lumea. „Devin supraomenești”

Informaticianul Yoshua Bengio a declarat pentru Sky News că este „ținut treaz noaptea” de teama că oamenii ar putea construi sisteme „mai inteligente decât noi pe care nu știm cum să le controlăm”, iar scăparea acestora din mână ar reprezenta un „risc existențial”.

Cursa pentru supremația inteligenței artificiale (AI), declanșată de recenta panică provocată de chatbotul chinez DeepSeek, riscă să amplifice pericolele existențiale ale superinteligenței, consideră Bengio, unul dintre „nașii” AI, potrivit Sky News.

Specialistul în știința calculatoarelor Yoshua Bengio, autor al primului Raport internațional privind siguranța inteligenței artificiale, avertizează că investițiile necontrolate în puterea de calcul pentru AI fără supraveghere sunt periculoase.

Computer scientist @Yoshua_Bengio said he is "kept awake at night" by the fear that humans may build systems "smarter than us that we don't know how to control".https://t.co/2XpJERdLz8 pic.twitter.com/NtxrTUszer