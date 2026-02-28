NATO monitorizează conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu / Ce prevede Articolul 6 al Alianței

NATO, alianța militară transatlantică formată din 32 de țări, „urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și din regiune”, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt Allison Hart, potrivit agenției Associated Press.

Aceasta amintește că statele membre NATO, precum Statele Unite sau Turcia, sunt obligate, prin clauza de apărare comună prevăzută la Articolul 5, să considere orice atac asupra unui membru drept un atac asupra tuturor.

Tratatul Alianței precizează că „asistența poate implica sau nu utilizarea forței armate și poate include orice acțiune pe care Aliații o consideră necesară pentru a restabili și menține securitatea zonei Atlanticului de Nord”.

Totodată, Articolul 6 stabilește și aria geografică a obligației de asistență reciprocă a membrilor, „limitând-o în principal la zona Atlanticului de Nord, la nord de Tropicul Racului”.

Așadar, dacă un atac are loc în afara acestei arii geografice, Articolul 5 nu este în mod normal declanșat automat.

Articolul 6 definește aria de aplicare a Articolului 5 (clauza de apărare colectivă) astfel: teritoriul oricărui stat membru NATO din Europa sau America de Nord, teritoriul Turciei, insulele aflate sub jurisdicția oricărui stat membru NATO în zona Atlanticului de Nord, la nord de Tropicul Racului, și forțele armate, navele sau aeronavele oricărui stat membru NATO aflate în aceste zone.