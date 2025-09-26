NATO și UE au declarat „război real” Rusiei prin intermediul Ucrainei, a acuzat Lavrov, la ONU / Replica a venit rapid, când se pregătea să plece

Serghei Viktorovici Lavrov vorbește la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, pe 25 septembrie 2025. FOTO: Juliane Sonntag / DPA / Profimedia

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a purta „un război real” împotriva țării sale, într-un discurs ținut joi în marja reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU), pe care Marea Britanie l-a catalogat rapid ca fiind o „distorsiune a unei lumi fanteziste”, scrie Reuters.

Șeful diplomației ruse a făcut aceste afirmații în cadrul unei reuniuni la ONU a miniștrilor de externe din țările G20, la două zile după ce președintele american Donald Trump, într-o schimbare majoră de retorică, a ridiculizat performanța militară a Moscovei în Ucraina și a spus că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate.

„Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată de Occident, prin care NATO și UE au declarat deja un război real împotriva țării mele și ele sunt direct implicate în acesta”, a declarat ministrul rus de externe.

Serghei Lavrov a făcut comentarii similare și în trecut, dar ecoul lor în interiorul clădirii Națiunilor Unite – în contextul în care discursul a fost rostit în fața colegilor săi, miniștrii de externe din G20 – subliniază gravitatea momentului.

Lavrov nu a făcut nicio referire la comentariile lui Trump de la începutul acestei săptămâni, reiterând în schimb poziția Rusiei potrivit căreia acțiunile Occidentului au provocat războiul din Ucraina, conflict început când forțele Moscovei au lansat o invazie pe scară largă în țara vecină în februarie 2022.

Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, l-a invocat pe Lavrov în timp ce acesta se pregătea să plece, când ea și-a început discursul și a condamnat „războiul de agresiune neprovocat” al Rusiei.

„Niciun fel de distorsiuni ale unei lumi fanteziste false, dezinformare și propagandă din partea reprezentantului rus cu privire la cauzele războiului nu vor convinge pe nimeni”, a spus Cooper.

Forțele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, iar luptele continuă în estul țării după mai bine de trei ani și jumătate de la începutul invaziei pe scară largă.

Șefa politicii externe a Europei, Kaja Kallas, a făcut apel la puterile mondiale să exercite în continuare presiuni internaționale asupra Rusiei.

„Nu există semne că obiectivul Rusiei de a subjuga Ucraina s-a schimbat”, a afirmat Kallas.