NATO și UE condamnă războiul hibrid purtat de Rusia prin Serviciul Militar de Informații. Alegerile anulate din România, menționate între țintele Moscovei / Reacția MAE

Uniunea Europeană rămâne neclintită și fără echivoc în condamnarea fermă a activităților răuvoitoare persistente ale Rusiei, a transmis Consiliul European într-un comunicat emis vineri. În aceeași zi, NATO a emis o declarație în care condamnă activitățile cibernetice răuvoitoare ale Rusiei și cere oprirea oricăror activități hibride.

Cazul României este menționat explicit în ambele declarații. „Campaniile hibride destabilizatoare ale Rusiei nu se limitează la domeniul cibernetic și includ, de asemenea, acte de sabotaj, perturbarea infrastructurii critice, atacuri fizice, manipularea și interferența informațiilor și alte acțiuni secrete sau coercitive. Recent, România a atribuit Rusiei un atac hibrid sofisticat care a afectat semnificativ procesul său electoral”, a transmis Consiliul European cu referire la alegerile prezidențiale anulate din 2024.

La finalul 2024, în comunicările publice ale CSAT și ale autorităților române, s-a menționat că „un actor statal”, care nu era numit explicit, a intervenit în alegerile prezidențiale din România. Pe 18 decembrie, fostul președinte Klaus Iohannis a numit Rusia şi a oferit şi argumentele pentru care serviciile au ajuns la această concluzie. „În zona de servicii aceste modele se cunosc foarte bine și se știe cine acționează în acest fel, iar aici a fost Rusia”, a declarat Iohannis.

Cazul României este menționat și în comunicatul emis de NATO cu referire la hackerii rușii din gruparea APT 28 implicați în mai multe atacuri cibernetice la nivel global.

„Reamintim că, în 2024, Germania și Republica Cehă au atribuit individual activități APT 28, care este sponsorizat de GRU. De asemenea, observăm cu îngrijorare că același actor de amenințare a vizat alte entități guvernamentale naționale, operatori de infrastructură critică și alte entități din cadrul Alianței, inclusiv din România”, precizează NATO.

România a reacționat prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe care a transmis că „România condamnă aceste activități cibernetice ostile și împărtășește evaluarea NATO și a UE privind faptul că acestea demonstrează ignorarea, de către Federația Rusă, a cadrului normativ privind comportamentul statal responsabil în spațiul cibernetic, așa cum a fost definit la nivelul ONU. Facem apel la respectarea de către Federația Rusă a obligațiilor sale internaționale”.

La rândul său, ministra Oana Țoiu a transmis pe X că Rusia nu se oprește la războiul purtat cu arme letale și victime civile, dar activitățile Rusiei nu se desfășoară doar pe frontul din Ucraina.

„Astăzi, împreună cu aliații noștri din NATO și cu partenerii noștri din UE, am condamnat public și ferm campaniile cibernetice desfășurate de actori subordonați serviciilor de informații ruse”, transmite Țoiu.

„Cu toții înțelegem clar că nu doar democrația din România a fost și continuă să fie o țintă a acestor eforturi de interferență ale statelor străine, ci scopul lor în mai multe sectoare și țări este de a ataca însăși fundația proiectului european: înțelegerea cetățenilor că împreună ne putem apăra mai bine valorile și teritoriile și putem construi un viitor mai bun”, mai precizează Țoiu.

