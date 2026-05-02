NATO, despre exodul militar din Germania anunțat de Statele Unite: „Colaborăm cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei”

NATO colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei americane privind retragerea planificată a trupelor americane din Germania, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, conform Reuters.

„Colaborăm cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună – domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut”, a scris Hart pe X.

„Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră, pe măsură ce această tranziție către o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic continuă”, a adăugat ea.

Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre SUA și Europa.

O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să îi determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat sâmbătă ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în urma celei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.

Pistorius a declarat că această mișcare era de așteptat.

Trump amenințase cu o reducere a forțelor la începutul acestei săptămâni, după ce a avut o dispută cu cancelarul german Friedrich Merz, care a pus la îndoială strategia Washingtonului în Orientul Mijlociu.

Germania își consolidează trupele și infrastructura militară

Pistorius a declarat că retragerea parțială va afecta prezența actuală a SUA, care numără aproape 40.000 de soldați staționați în Germania. Alte estimări situează prezența trupelor active la 35.000.

„Noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru propria noastră securitate”, a spus Pistorius, adăugând că „Germania este pe drumul cel bun” prin extinderea forțelor sale armate, accelerarea achizițiilor militare și construirea de infrastructură.

Germania dorește să crească numărul soldaților Bundeswehr (forțele armate germene) aflați în serviciu activ de la 185.000 în prezent la 260.000, deși criticii ministrului Apărării de la Berlin au cerut mai mulți soldați ca răspuns la o amenințare tot mai mare, percepută pe scară largă, din partea Rusiei.

Membrii NATO s-au angajat să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare, dar, având în vedere bugetele restrânse și lacunele uriașe în ceea ce privește capacitatea militară, va dura ani de zile până când regiunea își va putea satisface propriile nevoi de securitate.

Ce trupe americane vor fi retrase

Prezența militară americană în Germania, care a început ca forță de ocupație după cel de-al Doilea Război Mondial, a atins apogeul în anii 1960, când sute de mii de militari americani erau staționați acolo pentru a contracara Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece.

Prezența SUA include gigantica bază aeriană Ramstein și spitalul Landstuhl, ambele fiind utilizate de SUA pentru a-și susține războiul din Iran, precum și conflictele anterioare din Irak și Afganistan.

Decizia Pentagonului înseamnă că o brigadă întreagă va părăsi Germania, iar un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie dislocat mai târziu în acest an, nu va mai fi staționat.

Pierderea artileriei cu rază lungă de acțiune va fi o lovitură deosebită pentru Berlin, întrucât aceasta urma să constituie un element suplimentar semnificativ de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii dezvoltă ei înșiși astfel de rachete cu rază lungă de acțiune.