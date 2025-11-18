VIDEO Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde / Locuitorii evacuați din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat în Plauru 

Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde. Foto: IGSU

Pompierii ucraineni lucrează și marți dimineață pentru a stinge flăcările de la nava încărcată cu GPL, pe malul ucrainean al Dunării, în urma unui atac cu drone lansat de ruși în noaptea de duminică spre luni. La bordul navei se vede în continuare o flacară, însă pericolul unei situaţii de urgenţă „cu efecte grave asupra localităţilor învecinate a fost diminuat semnificativ”, a anunțat IGSU.

09:28

IGSU anunță că cele 231 de persoane din Ceatalchioi care au plecat singure sau au fost evacuate de autorităţi se pot întoarce în locuinţele lor. În ceeea ce priveşte localitatea Plauru, riscul este considerat în continuare ridicat.

„Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate”, anunță IGSU.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin. IGSU precizează că marţi, la ora 9.00, în urma analizei de risc, a fost luată decizia ca ordinul de evacuare a populaţiei din satul Ceatalchioi să înceteze.

„Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor. O potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru”, a precizat IGSU.

***

Nava care arde, ORINDA, navighează sub pavilionul Turciei. Ea a fost lovită de o dronă rusească în timpul unui atac asupra Ucrainei luni, 17 noiembrie, în jurul orei 02.00, și a luat foc.

La peste 30 de ore de la incident, incendiul nu a fost stins în totalitate.

„A fost stins o parte din incendiu. Colegii ucraineni lucrează în zonă. Mai există o singură flacără, gazul refula pe 2 țevi, una a fost stinsă, mai există acum o singură țeavă”, a declarat Daniel Năstase, pentru HotNews.

În urma incendiului, autorităţile locale din judeţul Tulcea au decis luni evacuarea localităţilor Plauru și Ceatalchioi. În total, au fost evacuați 246 de locuitori, iar măsura de evacuare preventivă rămâne în vigoare, potrivit reprezentantului ISU.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat luni că nava este încărcată cu aproximativ 4.400 de tone de gaz, iar explozia sa poate avea un impact de 4,5 – 5 km.