Ce se știe despre nava care arde pe Dunăre, sub pavilionul Turciei

Nava încărcată cu gaz care arde lângă portul Ismail din Ucraina, incendiu în urma căruia localitățile tulcene Plauru și Ceatalchioi, au fost evacuate este o navă-cisternă GPL care navigha sub pavilionul Turciei, a anunțat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a guvernului turc.

Nava cu pavilion turc, ORINDA, a fost lovită de dronă noaptea trecută, în jurul orei 02.00 dimineața, în portul Ismail din Ucaina și a luat foc, a anunțat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a guvernului turc, pe contul de X.

„Nava transporta 16 membri ai echipajului turc. Echipajul a evacuat nava în siguranță. Nu au existat răniți. Pompierii intervin la incendiu”, a precizat sursa citată.

Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. pic.twitter.com/tLokyPGi6e — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 17, 2025

Potrivit datelor transmise de marinetraffic.com, nava are o lungime de aproape 125 de metri și o lățime de aproape 20 de metri. Nava e anocorată în portul Ismail din 12 noiembrie.

Autorităţile tulcene au decis luni evacuarea localităţilor Plauru și Ceatalchioi din judeţul Tulcea, după ce nava plină cu GPL a fost lovită de o dronă rusească și a luat foc aproape de portul Ismail, pe malul ucrainean al Dunării. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, 300 de oameni au fost evacuați, iar în zonă rămâne un risc ridicat de explozie.

Nava este încărcată cu aproximativ 4.400 de tone de gaz, iar explozia poate avea un impact de 4,5-5 km, a avertizat șeful DSU.