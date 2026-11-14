Navă lovită de o dronă în apele României, lângă Sfântu Gheorghe. Anunțul Ministerului Apărării

O navă comercială care se îndrepta spre Ucraina a fost lovită de o dronă lângă Sfântu Gheorghe. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a confirmat incidentul și a precizat că nu sunt victime.

Incidentul s-a produs vineri seară, în jurul orei 21:40, în apele teritoriale ale României, la aproape 7 mile marine (aproximativ 12,6 kilometri) nord-est de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, potrivit TVR Info.

Nava comercială vizată, identificată drept MV Larissa 1, navighează sub pavilion Palau și se îndrepta spre rada portului Sulina, având ca destinație finală Ucraina.

În urma impactului cu drona aeriană, a fost avariată o macara de marfă aflată la bord, fără să izbucnească un incendiu.

Comandantul vasului a informat imediat autoritățile navale române despre incident.

Ce spune ministrul Apărării, Radu Oprea

Prezent sâmbătă în Portul Militar Constanța, ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a confirmat incidentul și a precizat că ancheta este în desfășurare.

„Suntem informați tot timpul. Nu sunt răniți sau pierderi de vieți omenești”, a declarat ministrul.

El a spus că autoritățile monitorizează permanent obiectele detectate pe apă sau în apropierea spațiului aerian și a amintit că vineri au fost emise cel puțin două alerte în județul Tulcea.

În astfel de cazuri pot interveni aeronave românești și spaniole din Poliția Aeriană, precum și elicoptere, care pot inclusiv să doboare țintele, a adăugat ministrul.

Oficialul a precizat că piloții români au doborât șase drone până acum, performanță care îi plasează printre cei mai eficienți din NATO.

„Nu cred că ne dorim să avem astfel de reușite, dar, în același timp, este bine că îi vedem că sunt pregătiți și că pot face față oricărei misiuni”, a afirmat Radu Oprea.

Ministrul a mai spus că aceste incidente sunt privite cu îngrijorare, însă determină armata să își consolideze pregătirea în fața amenințărilor actuale și potențiale.

Incidente similare în Marea Neagră

Lovirea cargoului MV Larissa 1 vine după ce mai multe incidente similare au fost raportate în Marea Neagră în ultimele săptămâni.

Pe 28 octombrie, o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de drone în apele teritoriale ale Bulgariei, în aceeași zi în care miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia se aflau la o reuniune comună.

Cu câteva zile înainte, pe 23 octombrie, o altă navă comercială a fost lovită de drone la 13 mile marine de Constanța, incident soldat cu un marinar mort și trei dispăruți.