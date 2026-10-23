Incident în Marea Neagră, unde o navă comercială „a fost lovită de o dronă”. Un marinar a murit și alți trei sunt dați dispăruți. Reacția lui Nicușor Dan

Autoritățile române intervin vineri pentru salvarea unei nave pe Marea Neagră, la 13 mile marine (20 km) de Portul Constanța, în afara apelor teritoriale ale României, relatează Ziua Constanța. La bord se aflau 13 persoane, dintre care nouă au fost salvate, a anunțat Autoritatea Navală Română. Ipoteza în acest caz este că nava a fost lovită de o dronă, scrie presa din Constanța, care citează surse. Nu a fost încă un anunț oficial.

UPDATE ora 12.20: Președintele Nicușor Dan a declarat că incidentul face parte „din procesul de escaladare al Rusiei în războiul din Ucraina”.

„Ieri am avut o ședință CSAT exact pe acest subiect. Vom avea echipamente suplimentare. Este un eveniment din procesul de escaladare al Rusiei în războiul din Ucraina”, a reacționat Nicușor Dan, vineri, aflat la un eveniment la Academia Tehnică Militară.

El nu a dorit să răspundă la alte întrebări ale jurnaliștilor legate de noul incident din Marea Neagră.

***

Este vorba despre nava Khoryv, sub pavilion Insulele Comore. Nava, veche de 43 de ani, este un transportator de minereu/țiței. Nava venea din portul turcesc Erevi și se îndrepta spre Sulina, unde, potrivit site-ului de profil VesselFinder, urma să ajungă sâmbătă.

Un marinar mort, alți trei dispăruți

Autoritățile române au fost alertate de membrii echipajului în jurul orei 10.00.

La bordul navei se aflau 13 marinari: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit, anunțat Autoritatea Navală Română, într-un comunicat.

„O amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri”, au transmis reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Operațiune de salvare, acum în desfășurare

După primirea semnalului de alarmă, nave aparţinând Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor.

„Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a vizibilităţii scăzute, intervenţia pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă. Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă 9 persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit”, a precizat ANR.

MarineTraffic, platforma principală care urmărește traficul maritim și poziția navelor în timp real în întreaga lume, arată locul în care se afla nava comercială.

Pe platformă apar și două ambarcațiuni ale autorităților române în apropiere de nava comercială, misiunea de intervenție fiind încă în desfășurare.

Serie de incidente în Marea Neagră

Incidentul are loc la câteva zile după ce două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre.

De altfel, mai multe incidente au avut loc în ultima perioadă în Marea Neagră. Pe 15 aprilie, o navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor, după un incendiu izbucnit la bord. Cu doar o seară înainte, o altă navă comercială a luat foc tot în zona Sulina.

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit săptămâna trecută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră.

Președintele Nicușor Dan a declarat și că nu poate spune tehnic că dronele care au lovit nave în Marea Neagră sunt rusești, dar că atacurile au avut loc într-un coridor folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri.

Potrivit MApN, de la începutul războiului din Ucraina, s-au înregistrat 162 de atacuri în apropierea frontierei, 53 de pătrunderi neautorizate. Au fost identificate 81 de drone sau fragmente de pe teritoriul României.



