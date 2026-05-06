Navă lovită în Strâmtoarea Ormuz, un mare transportator european anunță evacuări ale echipajului

Grupul francez de transport maritim CMA CGM a anunțat miercuri că „San Antonio”, una dintre navele sale, a fost ținta unui atac în timp ce trecea prin Strâmtoarea Ormuz, incidentul soldându-se cu răniți în rândul echipajului și avarii ale navei, transmite Reuters.

Incidentul, despre care CMA CGM a precizat că a avut loc marți, este cea mai recentă perturbare pe această rută maritimă crucială în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Războiul a blocat sute de nave și a adus aproximativ 20% din comerțul global cu petrol într-un blocaj aproape total.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că va suspenda temporar o operațiune menită să escorteze navele prin Strâmtoarea Ormuz, invocând „progrese semnificative” către un acord de pace cuprinzător cu Iranul.

Membrii echipajului răniți au fost evacuați de la bordul navei

CMA CGM a precizat că membrii echipajului de pe „San Antonio” care au fost răniți au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale. Compania a refuzat să ofere alte detalii despre incident.

CMA CGM a raportat luna trecută că una dintre navele sale a fost ținta unor focuri de avertisment în strâmtoare, însă niciun membru al echipajului nu a fost rănit.

Compania franceză, a treia ca mărime din lume în transportul maritim de containere, a indicat că 14 dintre navele sale au rămas blocate în Golf la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului.

„CMA CGM Kribi”, una dintre navele sale, a ieșit prin Strâmtoarea Ormuz la începutul lunii aprilie.

Destinația navei „San Antonio”, sub pavilion maltez, este indicată ca fiind Mundra, în India, potrivit datelor din transportul maritim.