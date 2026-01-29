Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă”

„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, au spus oficialii de la Londra, citați de Daily Telegraph.

O navă rusească a fost alungată din apele teritoriale britanice de un elicopter de atac al Marinei Regale după ce a ancorat deasupra cablurilor transatlantice de date.

Nava de marfă Sinegorsk a intrat marți seara în canalul Bristol și pare să fi ancorat la aproximativ două mile de orașul Minehead, pe coasta de nord a comitatului Somerset.

Locul în care a oprit nava se afla la mai puțin de o milă de cablurile submarine de telecomunicații care leagă Marea Britanie de SUA, Canada, Spania și Portugalia.

Autoritățile au ordonat navei să părăsească apele teritoriale britanice după ce rușii au susținut că efectuau reparații esențiale de siguranță.

După 14 ore, un elicopter RN Wildcat a fost trimis de la baza aeriană navală din Yeovilton, Somerset, determinând echipajul rus să ridice ancora și să se întoarcă în larg.

„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte”

„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, a spus Alicia Kearns, ministră adjunctă a securității.

Ultima escală înregistrată a navei Sinegorsk a fost acum trei săptămâni, în Arkhangelsk – un important centru comercial care este și sediul Flotei Nordice a marinei ruse.

Datele de la MarineTraffic au arătat că nava de marfă a navigat pe canalul Bristol marți seara și s-a oprit la aproximativ două mile marine de Minehead, în jurul orei 23:00.

A rămas staționară, sugerând că era ancorată, până miercuri, în jurul orei 14:00.

La mai puțin de trei sferturi de milă de locația navei Sinegorsk se aflau cinci cabluri submarine de date. Două dintre acestea formează sistemul de cabluri TGN Atlantic, care leagă Marea Britanie de New York.

Un altul, EXA Express, leagă Marea Britanie de Nova Scotia din Canada, un punct de întâlnire global al telecomunicațiilor.

Celelalte două, care formează rețeaua de cabluri VSNL Western Europe, leagă Spania și Portugalia de Marea Britanie.

Site-urile web de urmărire a aeronavelor au arătat că un avion de supraveghere al Pazei de Coastă, înregistrat cu numărul G-HMGC, a petrecut aproximativ o jumătate de oră în jurul navei Sinegorsk miercuri dimineață.

„Suntem perfect conștienți de amenințarea reprezentată de Rusia”

Un elicopter Wildcat a decolat de la baza aeriană Royal Naval Air Station Yeovilton miercuri, în jurul orei 13:30, cu aproximativ o jumătate de oră înainte de plecarea navei Sinegorsk.

Elicopterele Wildcat pot fi echipate cu până la patru rachete anti-navă Sea Venom sau torpile Sting Ray. Nu se știe dacă elicopterul utilizat în această operațiune era înarmat.

Sinegorsk nu este o navă aflată sub sancțiuni și nu se crede că face parte din flota fantomă rusă utilizată pentru a eluda sancțiunile petroliere.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Transporturilor a declarat: „Am emis un avertisment clar ca prim pas către nava Sinegorsk să părăsească apele teritoriale britanice după ce a intrat pentru a efectua reparații esențiale de siguranță. Această directivă a fost respectată, iar nava părăsește apele teritoriale britanice.

„Continuăm să luăm măsuri ferme împotriva navelor sub pavilion rus, precum și să descurajăm, să perturbăm și să degradăm fuga din umbră prin intensificarea răspunsului nostru prin sancțiuni severe”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Suntem perfect conștienți de amenințarea reprezentată de Rusia, care include încercări de cartografiere a cablurilor submarine, rețelelor și conductelor aparținând atât Regatului Unit, cât și aliaților noștri, și abordăm aceste amenințări în mod direct.

„Marina Regală monitorizează constant mările noastre, inclusiv protejând infrastructura critică, cum ar fi cablurile submarine și structurile offshore”.

Operațiune de supraveghere pe mare la începutul anului

Navele rusești au fost asociate anterior cu încercări de a interfera cu infrastructura submarină.

Echipajul unui petrolier rus, Fitburg, a fost arestat de autoritățile finlandeze în decembrie, după ce cablurile submarine dintre Helsinki și Tallinn au fost avariate în momentul în care nava lor a trecut peste ele.

La începutul anului, Yantar, o navă rusă de interceptare a cablurilor, a intrat în apele britanice și a determinat o operațiune de supraveghere pe mare din partea Marinei Regale.

John Healey, secretarul apărării, a declarat în fața Parlamentului: „Să fiu clar, aceasta este o navă spion”.