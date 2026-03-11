„Fără limită”: Anunț al Israelului despre operațiunile militare împotriva Iranului

Israel Katz, ministrul israelian al apărării, a declarat miercuri că ofensiva militară lansată în comun de Statele Unite și Israel împotriva Iranului va continua „fără limită de timp” până când toate obiectivele vor fi atinse, subliniind că aceasta a provocat pierderi grele forțelor iraniene, relatează agențiile AFP, dpa și EFE, citate de Agerpres.



„Această operațiune va continua fără limită de timp, atât timp cât este necesar, până când ne vom atinge toate obiectivele și vom decide rezultatul campaniei”, a declarat ministrul în timpul unei întâlniri cu oficiali militari israelieni.



„Conducerea iraniană care a supraviețuit fuge precum șoarecii în tuneluri, la fel ca și conducerea Hamas în Gaza”, a adăugat Katz, în condițiile în care Mojtaba Khamenei, ales să îi succeadă la putere tatălui său, nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului. Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de 36 de ani, a fost ucis în prima zi a loviturilor aeriene lansate de Israel și SUA.



Katz a declarat că loviturile israeliano-americane vor continua să vizeze „țintele strategice ale acestui regim de la Teheran și din întreg Iranul, zi de zi, țintă după țintă”.



„Morgile spitalelor sunt pline și vorbim aici despre forțe teroriste – nu despre civili – și acest lucru trebuie cu siguranță să continue”, a mai spus ministrul.



„Vom continua, de asemenea, să facem acest lucru pentru a-i permite poporului iranian să se ridice, să ia măsuri și să răstoarne acest regim. În cele din urmă, depinde de ei”, a afirmat el.