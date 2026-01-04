Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă

Nava provenind din Rusia, suspectată că ar fi avariat, în Golful Finlandei, un cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, a târât ancora pe zeci de kilometri înainte de a atinge cablul, a spus duminică poliția finlandeză, potrivit AFP.

Anchetatorii reconstituie manevrele navei pentru a stabili dacă aceasta a avariat intenționat cablul submarin.

Paza de coastă finlandeză a reținut pe 31 decembrie nava Fitburg, un cargou sub pavilionul Saint-Vincent-et-les-Grenadines, care plecase din Sankt Petersburg, Rusia, cu destinația Haifa, Israel.

Nava este suspectată de a fi responsabilă de avarierea unui cablu submarin, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și se afla în zona economică exclusivă a Estoniei.

„Pe baza examinărilor efectuate până în prezent, există motive să se suspecteze că ancora și lanțul de ancorare al navei Fitburg au fost târâte pe fundul mării pe o distanță de cel puțin câteva zeci de kilometri înainte de a ajunge la punctul în care cablul de telecomunicații aparținând Elisa a fost avariat”, adaugă poliția.

În cadrul procesului din toamnă al unui vas din flota fantomă rusă care a avariat cabluri la sfârșitul anului 2024, procurorii finlandezi au considerat că echipajul a lăsat intenționat ancora să se târască pe o distanță de 90 de kilometri. În cele din urmă, instanța s-a declarat necompetentă să judece acest caz.

În cazul Fitburg, un membru al echipajului de naționalitate azeră a fost plasat în detenție pentru o săptămână de către un tribunal din Helsinki, la cererea poliției, a declarat responsabilul anchetei, Kimmo Huhta-aho, la încheierea ședinței.

Un alt membru, de naționalitate rusă, este vizat de o interdicție de a se deplasa, ceea ce ridică la trei numărul marinarilor care trebuie să rămână în Finlanda. Echipajul navei era format din paisprezece membri originari din Rusia, Georgia, Azerbaidjan și Kazahstan.

Poliția finlandeză a deschis o anchetă pentru „daune criminale grave, tentativă de daune criminale grave și obstrucționarea gravă a telecomunicațiilor”.

În ultimii ani, infrastructurile energetice și de comunicații, inclusiv cablurile și conductele submarine, au fost avariate în Marea Baltică.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, numeroși experți și responsabili politici consideră presupusul sabotaj al cablurilor ca fiind un element al „războiului hibrid” dus de Rusia împotriva țărilor occidentale.