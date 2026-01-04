Sari direct la conținut
Actualitate

Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă

HotNews.ro
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Elicopter și navă a gărzii de coastă din Finlanda arestând nava Fitburg. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Nava provenind din Rusia, suspectată că ar fi avariat, în Golful Finlandei, un cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, a târât ancora pe zeci de kilometri înainte de a atinge cablul, a spus duminică poliția finlandeză, potrivit AFP.

Anchetatorii reconstituie manevrele navei pentru a stabili dacă aceasta a avariat intenționat cablul submarin.

Paza de coastă finlandeză a reținut pe 31 decembrie nava Fitburg, un cargou sub pavilionul Saint-Vincent-et-les-Grenadines, care plecase din Sankt Petersburg, Rusia, cu destinația Haifa, Israel.

Nava este suspectată de a fi responsabilă de avarierea unui cablu submarin, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și se afla în zona economică exclusivă a Estoniei.

„Pe baza examinărilor efectuate până în prezent, există motive să se suspecteze că ancora și lanțul de ancorare al navei Fitburg au fost târâte pe fundul mării pe o distanță de cel puțin câteva zeci de kilometri înainte de a ajunge la punctul în care cablul de telecomunicații aparținând Elisa a fost avariat”, adaugă poliția.

În cadrul procesului din toamnă al unui vas din flota fantomă rusă care a avariat cabluri la sfârșitul anului 2024, procurorii finlandezi au considerat că echipajul a lăsat intenționat ancora să se târască pe o distanță de 90 de kilometri. În cele din urmă, instanța s-a declarat necompetentă să judece acest caz.

În cazul Fitburg, un membru al echipajului de naționalitate azeră a fost plasat în detenție pentru o săptămână de către un tribunal din Helsinki, la cererea poliției, a declarat responsabilul anchetei, Kimmo Huhta-aho, la încheierea ședinței.

Un alt membru, de naționalitate rusă, este vizat de o interdicție de a se deplasa, ceea ce ridică la trei numărul marinarilor care trebuie să rămână în Finlanda. Echipajul navei era format din paisprezece membri originari din Rusia, Georgia, Azerbaidjan și Kazahstan.

Poliția finlandeză a deschis o anchetă pentru „daune criminale grave, tentativă de daune criminale grave și obstrucționarea gravă a telecomunicațiilor”.

În ultimii ani, infrastructurile energetice și de comunicații, inclusiv cablurile și conductele submarine, au fost avariate în Marea Baltică.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, numeroși experți și responsabili politici consideră presupusul sabotaj al cablurilor ca fiind un element al „războiului hibrid” dus de Rusia împotriva țărilor occidentale.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro