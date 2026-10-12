Nave de război ale Marinei marocane au intrat în apele teritoriale ale Spaniei, afirmă Sanchez. Detalii de la începutul crizei din Ceuta

Nave de război ale Marinei Marocului au intrat în apele suverane spaniole din apropiere de Ceuta pe 30 și 31 iulie, evenimente care au coincis cu sosirea masivă a migranților, a confirmat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, potrivit agenției iberice de presă EFE.

Într-o conversație informală cu jurnaliștii în timpul recepției de Ziua Națională, Sanchez a confirmat informația pe care ziarul El Pais a prezentat-o luni, conform căreia marina spaniolă a trimis o fregată pentru a opri incursiunile marinei marocane în apele aflate sub suveranitate spaniolă, notează Agerpres.

Sanchez, care nu a explicat de ce au intrat acele nave ale Marinei marocane, a spus că au fost zile foarte intense și foarte dificile și a dat asigurări că a existat o interacțiune la nivel înalt între forțele armate ale celor două țări.

El Pais a a scris luni că nave de război ale marinei marocane au pătruns în apele suverane spaniole din apropiere de Ceuta fără autorizație, moment care a coincis cu intrarea masivă a migranților în oraș, pe 30 și 31 iulie. O incursiune care a mobilizat o navă spaniolă din acțiunea maritimă (RAM), care a acostat în Ceuta luni, 3 august. Ulterior, Spania a întărit zona cu fregata Santa Maria, care a fost apoi înlocuită de fregata Navarra din cauza unei defecțiuni.

Cotidianul spaniol menționează surse care sugerează că a fost o „încălcare intenționată” și că manevrele navelor de război marocane au continuat în primele zile ale lunii august.

Conform acelorași surse, tensiunea a crescut în acele zile în apele spaniole și navele de război marocane au fost pe punctul de a provoca o coliziune cu patrulele spaniole.

Primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida, s-a întrebat dacă „există cineva care să pună la îndoială că nu a existat complicitate din partea Marocului și a autorităților marocane” și dacă „cineva crede că 80.000 de oameni sau nave de război pot circula liber așa cum au făcut fără ca autoritățile marocane să fie la curent și să o permită”.

Ceuta, oraș autonom spaniol situat pe coasta africană, a trăit una din cele mai mari crize migratorii din istoria sa recentă în luna iulie, când zeci de mii de oameni au intrat ilegal din Maroc, în principal pe digul Tarajal și pe mare, în multe cazuri înotând sau ocolind zona frontalieră.

În zilele care au urmat au fost raportate zeci de decese în încercările de trecere și au fost recuperate mai multe cadavre în apele orașului.

Dimensiunea afluxului de migranți ilegali a depășit capacitatea de primire a orașului spaniol autonom și a tensionat relațiile dintre Spania și Maroc.