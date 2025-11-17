NBA a cerut telefoanele mobile ale jucătorilor într-o acțiune fără precedent. Care este motivul

Liga de baschet se află în atenția Congresului SUA după ce, în luna octombrie, două vedete NBA au fost arestate pentru participarea la pariuri ilegale și de asociere cu Mafia. Pariurile erau mai ales nu pe rezultatul final, ci legate de jucători, de genul: câte coșuri înscrie un jucător.

NBA, una dintre cele mai importante ligi de sport din lume, a cerut mai multor jucători, inclusiv celor de la Los Angeles Lakers, să predea documente și telefoanele mobile, ca parte a unei investigații privind pariurile sportive ilegale, conform The Athletic.

Este vorba despre fundașul Miami Heat, Terry Rozier, și antrenorul principal al Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, care se foloseau informații confidențiale pentru a-i ajuta pe pariori să câștige bani.

„Actualul scandal din NBA era inevitabil. Pariurile sportive distrug ceea ce ar trebui să însemne sportul”, sună un articol din Free Presse, o publicație conservatoare.

„Astăzi, companiile de jocuri de noroc exercită o putere mult mai mare asupra sportului decât au făcut-o vreodată ligile sau proprietarii de echipe”, a scris și The New York Times.

Oficialii NBA au susținut, în fața unei comisii a Congresului, că iau acuzațiile în serios și că au început să contacteze echipe pentru a cere acces la telefoanele mobile ale jucătorilor.

10 angajați ai Lakers urmează să fie controlați

Implicat în acest caz este și fostul jucător NBA, Damon Jones. El a fost și antrenorul lui LeBron James, având astfel acces la jucătorii de la Los Angeles Lakers, susțin anchetatorii.



Cel puțin 10 angajați ai echipei legendare din Los Angeles, acum aflată pe locul 4 în campionatul american de baschet, urmează să își predea telefoanele mobile și înregistrări ale unor convorbiri telefonice.

Conform surselor The Athletic, doi angajați ai Lakers cooperează deja și au predat voluntar telefoanele mobile anchetatorilor.

„NBA a angajat o firmă de avocatură independentă pentru a investiga acuzațiile, imediat ce acestea au devenit publice. Așa cum este procedura în astfel de investigații, mai multe persoane și organizații au fost solicitate să păstreze documente și înregistrări. Toată lumea a cooperat”, a declarat un purtător de cuvânt al NBA-ului pentru The Athletic.

Care sunt acuzațiile

LeBron James, Mike Mancias și Randy Mims nu au fost nici inculpați, nici menționați în vreun document federal de acuzare, dar Damon Jones a fost arestat luna trecută și este acuzat că a vândut pariorilor informații private despre accidentări ale două vedete ale Lakers. Procurorii susțin că Jones a folosit informații dezvăluite de un antrenor al echipei.

Potrivit procurorilor, Jones a aflat în dimineața zilei de 9 februarie 2023 că un anume „Player 3” nu va juca în meciul din acea seară al Lakers împotriva Bucks și i-a spus unui parior să parieze „mult” pe Bucks. „Player 3” nu fusese încă trecut pe raportul de accidentări, dar urma să lipsească. LeBron James nu a jucat în acel meci.

Pe 15 ianuarie 2024, Jones ar fi vândut informația că „Player 4” era accidentat și că performanța sa în meciul următor împotriva Oklahoma City Thunder va fi afectată. Guvernul federal susține că Jones știa aceste informații de la antrenorul lui „Player 3” și „Player 4”.

Damon Jones a pledat nevinovat în fața unei instanțe federale din Brooklyn la începutul lunii noiembrie.

Investigațiile în NBA

Au fost menționate și alte echipe în acuzațiile federale privind pariuri ilegale pe meciurile lor, inclusiv Orlando Magic. Potrivit guvernului, un „jucător titular obișnuit” al Magic i-ar fi spus unui parior că echipa plănuia să-și odihnească titularii, într-un meci din aprilie 2023 împotriva Cleveland Cavaliers. Pariorul ar fi vândut informațiile altor jucători cunoscuți pentru a paria împotriva Magic.

Surse din ligă au adăugat, pentru publicația americană, că NBA se îndreaptă spre schimbări substanțiale ale regulilor echipelor privind raportarea accidentărilor jucătorilor, din cauza scandalului. Teoretic, pariurile legate de Lakers, Magic și Blazers ar fi putut fi prevenite prin reguli mai stricte privind momentul în care jucătorii trebuie declarați accidentați în informațiile făcute publice.