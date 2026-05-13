„Ne-a făcut cu mâna”. Momentul în care a fost găsit copilul de 5 ani, după zeci de ore de căutări, relatat de unul dintre salvatori / Ce spun părinții lui Alexandru

„A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva”, spune Mihail Soare, unul dintre salvatorii implicați în operațiunea de căutare a băiețelului din Sibiu căutat timp de două zile de sute de polițiști, jandarmi și voluntari. Copilul a fost găsit într-o pădure, într-un loc „total nemarcat, neumblat”, spun salvamontiștii.

Băiețelul, din localitatea sibiană Sebeșu de Jos, a fost găsit în viață la 43 de ore de la dispariție, într-o zonă împădurită aflată la aproximativ doi kilometri de locul din care plecase de lângă tatăl său.

Mihai Soare, unul dintre salvatorii implicați în operațiunea de căutare a lui Alexandru, a relatat pentru Digi24 momentul în care a fost găsit copilul, care a fost localizat dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

„Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. Am trecut pe acolo și l-am văzut într-un luminiș, stând jos. I-am făcut semn să rămână pe loc, iar el ne-a făcut cu mâna. Am aterizat în apropiere, ne-am dus pe jos, l-am luat și l-am scos într-o lizieră, apoi l-am adus cu elicopterul la ambulanță. A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu, la rândul meu, doi copii și emoția a fost maximă”, a spus salvatorul.

„Acolo sunt doar potecuțe de animale”

Salvamontiștii care l-au găsit pe Alexandru, conform indicațiilor primite din elicopter, spun că băiatul se afla într-o zonă din apropierea satului Sebeșul de Sus, învecinat celui din care a dispărut.

„A mers ușor în stânga, peste munte. Locul în care l-am descoperit cu ajutorul indicațiilor primite de la echipajul de pe elicopterul IGAv este o muchie de deasupra Sebeșului de Sus, în apropierea unui jgheab. Este un loc total nemarcat, neumblat. Acolo sunt doar potecuțe de animale”, a spus pentru Turnul Sfatului șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Copilul era epuizat fizic, speriat și ud.

Prima reacție a părinților copilului

„Îmi tremură genunchii de fericire”, a spus Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru, în fața celor care au participat la căutarea copilului.

„Am mâncat foarte puțin. Acum resimt oboseala, până acum n-am simțit-o. Acum simt oboseala în genunchi, îmi tremură genunchii de fericire… mă bucur enorm de mult și vă mulțumesc tuturor încă o dată, nu vreau să se simtă nimeni că nu am dat nume, pentru că sunteți foarte mulți. Vreau să mulțumesc încă o dată voluntarilor, au fost foarte mulți din multe părți ale țării”, a spus bărbatul, citat de Turnul Sfatului.

„Am cuvinte de mulțumire, de recunoștință”, a spus și mama băiețelului.

Medicul SMURD care l-a consultat pe Alexandru spune că starea de sănătate a acestuia nu este îngrijorătoare: „Până în acest moment nu prezintă leziuni vizibile, este conștient și cooperant. Minorul, însoțit de mama acestuia, va fi transportat la Spitalul de Pediatrie pentru investigații de specialitate”.

După ce a fost consultat la fața locului, băiețelul a fost dus la Spitalul de Pediatrie din Sibiu.